Le notizie più lette nel 2017 su Palermomania.it

Un altro anno è quasi finito e Palermomania.it ha deciso di tirare le somme individuando le notizie che hanno colpito di più i nostri lettori.

di Melissa Puleio | Pubblicata il: 29/12/2017 - 16:01:53 Letto 366 volte

La categoria “Cronica e politica” rimane quella più seguita e tra le news più lette di questa sezione ritroviamo la notizia “Palermo, tre malviventi prendono d'assalto gli automobilisti fermi al semaforo”, un tema fortemente sentito dai cittadini palermitani, vista anche la frequenza di episodi simili. Riscuote molto successo anche la categoria “La parola alla città” che contiene due delle notizie più lette di questo 2017: quella relativa agli antichi graffiti rupestri vandalizzati all’interno delle grotte dell’Addaura e l’articolo/denuncia di Giuseppe Matranga “Forse vivo in un'altra Palermo e non me ne sono accorto”, in cui viene mostrata la vera faccia di Palermo, quella che i cittadini vivono ogni giorno.

Ma in vetta alla classifica delle notizie più lette ne ritroviamo una decisamente più leggera, ma che sembra aver colpito molto i lettori di Palermomania.it: “Smalto anche per gli uomini esplode la tendenza”. E siccome i siciliani e tutti gli italiani sono buon gustai, tra le news più votate dell’anno abbiamo quella sugli involtini di carne alla palermitana.

Guardando alle notizie più lette dello scorso mese, svettano in cima alla classifica la morte di Totò Riina, la scomunica di don Alessandro Minutella e l’accusa di corruzione di Edy Tamajo. Si aggiudica il podio la notizia “Come riconoscere un Chihuahua originale”. Notizia più votata: “Arte: i quadri di Rita Gambino in una mostra dal titolo ''I linguaggi dell'anima''.

