Van Gogh Multimedia Experience

Monreale: ''Van Gogh Multimedia Experience'' l'arte incontra la moda

Una serata suggestiva, in piazza Duomo a Monreale, per l'inaugurazione dell’esposizione multimediale ''Van Gogh Multimedia Experience''...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/11/2017 - 16:28:44 Letto 794 volte

Una serata suggestiva, in piazza Duomo a Monreale, per l’inaugurazione dell’esposizione multimediale “Van Gogh Multimedia Experience”. A fare da prologo la splendida sfilata, tutta incentrata sull’arte di Van Gogh, con modelle e modelli mozzafiato che hanno fatto passerella nella piazza antistante l’ingresso principale del Duomo, davanti al Complesso Monumentale “Guglielmo II” di Monreale.

Musica, luci, suoni, grandi proiezioni e colori abbinati all’alta moda per un “fashion show” al quale hanno assistito centinaia di spettatori. Le modelle hanno indossato gli esclusivi abiti legati ai temi e ai colori del grande pittore, per la regia di Roberto Capone.

Il momento clou ovviamente il percorso artistico di “Van Gogh Multimedia Experience” attraverso la “full immersion” nella vita del pittore con proiezioni in diversi grandi monitor, la visione in video di molti dipinti e disegni realizzati nel corso della sua esistenza, completata con informazioni in italiano ed inglese. A scorrere immagini di paesaggi, dei fiori, di ritratti e autoritratti composti dalla tavolozza del genio olandese: migliaia di immagini in un carosello infinito di colori e luci e musica.

In più una particolare “chicca”: la ricostruzione in 3D della “Camera da letto” di Van Gogh, realizzato nel 1889, che il visitatore può ammirare in tutta la sua bellezza utilizzando la realtà virtuale a 360 gradi con un apparecchio speciale.

La mostra propone il racconto multimediale sulla vita e le opere del grande artista olandese durerà fino al 29 aprile 2018, dal lunedì al giovedì e la domenica 9,30 – 19,30; venerdì e sabato dalle 9,30 alle 21,30. La biglietteria chiude trenta minuti prima dell’orario di chiusura e svolge orario continuato.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!