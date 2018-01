biagio conte

Monsignor Corrado Lorefice fa visita a Biagio Conte e prega con lui

L'arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, ha fatto visita al missionario laico Biagio Conte...

L’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, ha fatto visita al missionario laico Biagio Conte che da sei giorni dorme sotto i portici delle Poste centrali in segno di solidarietà per “chi è costretto a dormire all’addiaccio”. Monsignor Lorefice ha somministrato l’eucaristia a Biagio Conte e poi ha pregato per lui. Non ha voluto rilasciare dichiarazioni ma si è limitato a dire: “Le parole custodiamole nel cuore”.

Sul sito dell'arcidiocesi viene dato risalto al nuovo "accorato appello agli uomini delle istituzioni e ai cittadini, da parte del missionario laico Biagio Conte, fondatore della Missione Speranza e carità dove accoglie migliaia di senzatetto nelle strutture di via Archirafi e via Decollati, il quale da mercoledì notte dorme sotto i portici della posta centrale di via Roma a Palermo". Biagio Conte, ricorda, "ha scritto una lettera alla città con la quale invita a non essere distaccati verso i bisogni degli ultimi perché l'indifferenza può uccidere".

I senzatetto, morti negli ultimi mesi in un angolo di strada fino al caso di Amor il pomeriggio di Capodanno, "sono la prova - scrive la Diocesi - che qualcosa non va, che le ingiustizie sociali stanno relegando ai margini uomini soli, famiglie con figli, anziani, nell'indifferenza generale. E lui, fratel Biagio Conte, l'uomo che dai primi anni Novanta raccoglie dalla strada chi non ha più nulla, ha deciso di farsi come loro. Così, ha preso un paio di coperte, la Bibbia, il breviario, ha raccolto per strada un bel cartone robusto e ha sistemato il suo giaciglio di protesta sotto i portici delle Poste centrali di via Roma. Proprio dove qualche anno fa emise l'ultimo respiro Vincenzo, un senza dimora che la Missione Speranza e Carità ha assistito e accompagnato verso la morte, facendogli sentire l'affetto e l'attenzione che per una vita gli erano stati negati".

Biagio Conte aveva sottolineato come la sua non sia una protesta, ma si tratta di “condividere le difficoltà con quelli che ancora dormono per strada. In questa società ancora tanti non hanno un tetto, una casa, un lavoro, una vita dignitosa. Chiedo che ognuno faccia la sua parte, non possiamo rimanere al caldo quando c’è chi fuori muore, tutti insieme dobbiamo fare qualcosa per fare fronte a questi nuovi poveri, famiglie sfrattate, persone che non hanno più un lavoro”. Un messaggio quello di Biagio Conte che mette in risalto il grave disagio sociale che sta mettendo tante famiglie a vivere in ginocchio, una condizione che viene messa sotto i riflettori solo quando avviene la disgrazia, come il clochard che è morto sotto i portici qualche giorno fa.

Il messaggio di Conte risuona forte in quest’epoca di gravi disagi e fa emergere con tutta la sua forza il ruolo della compassione nella società. Davanti all’indifferenza di tanta gente, Biagio Conte empatizza invece con chi è meno fortunato, portandoci a riflettere su ciò che ognuno di noi può fare nel proprio piccolo, uscendo dall’indifferenza che spesso impera.

