Le canzoni sono la colonna sonora della nostra vita. Ci accompagnano in ogni momento, contribuendo a rendere indimenticabili alcuni attimi della nostra esistenza. Quante volte ascoltando una canzone ripensiamo immediatamente ad un momento specifico o ad una persona? Beh, le canzoni sono forse i migliori custodi dei nostri ricordi. E poi ci sono alcune canzoni talmente belle e universali che molti artisti hanno deciso di farle proprie realizzando delle magnifiche cover. Può anche succedere che la reinterpretazione di una canzone sia così ben riuscita da risultare addirittura migliore dell’originale. Succede di rado e molti, spesso, non sono d’accordo su quale sia la migliore, ma è provato che ci sono cover talmente ben riuscite da ottenere maggiore successo della versione originale.

Che siano migliori delle originali o no, esistono comunque delle cover che sono entrate di diritto nella storia della musica, guadagnandosi il rispetto e l’ammirazione di critica e fan. La musica, si sa, è un fatto di gusti e che vi piaccia di più la cover o la versione originale, vediamo alcuni brani magistralmente reinterpretati da altri artisti.

1 Sound of Silence – originale: Simon & Garfunkel, cover: Disturbed. Una delle canzoni più famose del duo Simon & Garfunkel, registrata nel 1964. Il brano fu usato nel film “Il Laureato”. Come ricorda Garfunkel, il tema della canzone è l'incapacità dell'uomo di comunicare, con un titolo e un testo intrisi della ben nota passione di Simon per gli ossimori. Il brano è stato ripreso da innumerevoli artisti e in varie lingue, ma probabilmente la cover più riuscita è quella dei Disturbed. La canzone è stata eseguita spesso durante le loro esibizioni live e tra queste è certamente degna di nota quella realizzata insieme a Myles Kennedy degli Alter Brigde. La voce distorta di David Draiman si combina perfettamente con quella di Kennedy, con un connubio perfetto, che non ha nulla in comune con l’accoppiata Simon & Garfunkel, ma con un risultato altrettanto unico, che sprigiona tutta l’energia di una canzone dal successo intramontabile.

2 Rolling In the Deep – originale: Adele, cover: Linkin Park. Rolling in the Deep è sicuramente uno dei brani più famosi della cantante britannica Adele, singolo del 2011 che ha scalato le classifiche raggiungendo la prima posizioni in tantissimi Paesi. Il successo di questo brano si deve sicuramente alla voce unica e potente di Adele. Dunque appare impossibile fare di meglio. Ma a quanto pare si può e a riuscirci sono stati i Linkin Park, che in occasione dell’iTunes Festival del 2011 ci hanno regalato una cover semplicemente magnifica. Chester Bennington è riuscito a toccare le corde dell’anima interpretando alla perfezione questo brano sicuramente non facile, soprattutto per le corde un uomo. Bennington è riuscito a far sua questa canzone, e con la sua voce profonda e unica, accompagnata solamente dalla tastiera, ha realizzato una performance da brividi.

3 The Man Who Sold the World – originale: David Bowie, cover: Nirvana. Tratto dall’omonimo album del 1970 di David Bowie, il brano ha raggiunto notorietà anche grazie alla famosissima cover dei Nirvana eseguita nel 1993 durante lo storico Mtv Unplugged. Durante un’intervista Bowie ha rivelato: “Per me quella canzone ha sempre esemplificato lo stato d'animo che si prova quando si è giovani, quando ci si rende conto che c'è una parte di noi che non siamo ancora riusciti a mettere insieme...”. Forse questo aiuta a comprendere come mai fu scelta da Kurt Cobain, che ha saputo eseguirla come fosse sua, mettendo dentro tutta la sua rabbia e frustrazione, ma anche quel velo di malinconia che era spesso possibile cogliere nel suo sguardo e nella sua voce.

4 I Will Always Love You – originale: Dolly Parton , cover: Whitney Houston. È forse una delle canzoni d’amore più famosa di tutti i tempi, colonna sonora di un film che ha fatto sognare generazioni di ragazze e ragazzi. Ma forse in pochi sanno che quest’inno d’amore è stato scritto nel 1974 dalla cantante country Dolly Parton. Nel 1992 Whitney Houston registrò una cover del brano I Will Always Love You come tema portante del film Guardia del corpo. Fu proprio Kevin Costner a suggerire il brano di Dolly Parton, che valorizzava particolarmente il timbro vocale della Houston. Il singolo fu un successo internazionale di dimensioni straordinarie, vendendo oltre 16 milioni di copie in tutto il mondo, dimostrandosi un successo maggiore della versione originale del brano.

5 Running Up That Hill – originale: Kate Bush, cover: Placebo. Splendido brano del 1985, fu scritto e interpretato da Kate Bush, che con questa canzone ha voluto parlare del rapporto tra uomo e donna che per capirsi meglio, secondo l’artista, dovrebbero scambiarsi i ruoli e mettersi nei panni dell'altro. Per far ciò nel testo si immagina si debba correre su per una collina (running up that hill) e oltrepassarla e fare un patto con Dio (A deal with God). Anche in questo caso, sono state numerose le cover del brano, da quella dei Within Temptation a quella dei Faith and the Muse, ma la migliore rimane sicuramente quella realizzata dai Placebo, che hanno saputo reinterpretare il brano in maniera unica, lasciando comunque intatto il senso del testo. La canzone inoltre è stata inserita nella colonna sonora della quarta stagione del telefilm The O.C. (è il brano che apre il primo episodio della stagione “I vendicatori”), raggiungendo maggiore notorietà.

6 White Rabbit – originale: Jefferson Airplane, cover: Mayssa Karaa. White Rabbit è un brano musicale acid rock contenuto nell'album Surrealistic Pillow del 1967 del gruppo rock psichedelico statunitense Jefferson Airplane. Nel corso degli anni è diventato un brano manifesto del rock psichedelico più acido e corrosivo, e nel 2004 è stato classificato alla posizione numero 478 nella lista delle 500 migliori canzoni di sempre redatta dalla rivista Rolling Stone. Si tratta dunque di un brano famosissimo, dal significato molto particolare che prende ispirazione direttamente dai libri di Lewis Carroll “Alice nel Paese delle Meraviglie” e “Attraverso lo specchio”. Considerata la sua notorietà il brano è stato reinterpretato da numerosi artisti nel corso degli anni, ma l’interpretazione sicuramente più originale è quella della cantante libanese Mayssa Karaa. La versione araba di questo brano, che è stata inserita nella colonna sonora del film American Hustel, rende le atmosfere sognanti e psichedeliche ancora più intense, anche grazie alla voce unica di Mayssa.

7 Little Girl Blue – originale: 1935, cover: Janis Japlin. “So come ti senti piccola ragazza triste” cantava con incredibile trasporto Janis Joplin. Questa canzone è stata resa famosa proprio dalla Joplin, ma forse in pochi sanno che il brano è stato scritto e pubblicato nel lontano 1935. Esistono tantissime interpretazioni diverse, tra cui quella di Louis Armostrong, di Chet Baker e di Frank Sinatra, ma la migliore in assoluto rimane quella di Janis che ha inserito il brano nel suo album del 1969 I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama! Il brano è stato riarrangiato dalla Joplin, che con la sua voce graffiante riesce a penetrare nell’anima dell’ascoltatore interpretando il brano come se fosse stato scritto e composto da lei stessa.

8 Hurt – originale: Nine Inch Nails, cover: Johnny Cash. Hurt è una canzone dei Nine Inch Nails, che nonostante sia già splendida nella sua versione originale è riuscita ad ottenere maggiore fama grazie all’indimenticabile cover di Johnny Cash realizzata nel 2003. Anche il videoclip, diretto da Mark Romanek, ottenne un clamoroso successo, vincendo il Grammy Awards come Miglior video dell’anno. Il video è stato registrato nella casa museo di Cash, in cui si alternano immagini del passato e del presente. Un video che racconta la tristezza della vita che finisce tra i ricordi e un amore (quello per l’amata moglie June scomparsa pochi mesi prima) che non tornerà più. Considerata come la canzone più triste di sempre, la cover di Johnny Cash aggiunge maggior carica emotiva al brano. Cash gli dà un senso diverso: lui è un uomo sul viale del tramonto, sa che la sua vita sta giungendo al termine. Le parole cantate da lui assumono un altro significato: si guarda indietro, rivede ogni singolo istante della sua vita, guardando a ciò che è stato.

9 Black Magic Woman – originale: Fleetwood Mac, cover: Santana. Tutti conoscono Black Magic Woman, impossibile non ballare e non lasciarsi trasportare dalle note della chitarra di Santana, eppure la versione originale di questo storico brano appartiene ad un’altra band. La canzone, infatti, è stata scritta da Peter Green ed è apparsa per la prima volta come singolo dei Fleetwood Mac nel 1968. In seguito il brano è diventato un classico nel repertorio dei Santana che la registrò nel 1970, e in questa nuova versione raggiunse la posizione № 4 nella Billboard Hot 100. Il singolo è stato inserito nell'album Abraxas, diventando più facilmente associabile a Santana che ai Fleetwood Mac.

10 Nothing Compares 2 U – originale: The Family, cover: Sinead O’Connor. Straziante e strappalacrime, Nothing Compares 2 U, è forse una delle canzoni più tristi mai scritte e a renderla così toccante è sicuramente la voce unica e inconfondibile di Sinead O’Connor. Ma non tutti sanno che il brano originariamente fu scritto e composto da Prince nel 1985 per uno dei suoi progetti paralleli, il gruppo musicale The Family. Cinque anni dopo, la cantante irlandese Sinéad O'Connor decise di incidere una nuova versione del brano per l'album I Do Not Want What I Haven't Got. La cantante interpretò il testo del brano riflettendo sulla morte prematura della madre. Mentre la versione incisa dai The Family era una ballata soul che si avvaleva di un arrangiamento vocale molto curato, quella eseguita dalla O'Connor, si caratterizza per un andamento molto più dimesso.

