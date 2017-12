beneficenza

Natale a Palermo: musica, giochi e tanti sorrisi anche al Centro Sociale San Francesco Saverio

Musica, giochi e tanti sorrisi anche al Centro Sociale San Francesco Saverio, all'Albergheria, per festeggiare l'arrivo del Natale...

Musica, giochi e tanti sorrisi anche al Centro Sociale San Francesco Saverio, all’Albergheria, per festeggiare l’arrivo del Natale. Ieri, un momento di gioia tra anziani, adulti e bambini del quartiere grazie al sostegno della Ditta Fiasconaro che ha donato i suoi panettoni artigianali, conosciuti in tutto il mondo, per un momento conviviale e rendere il Natale più dolce.

“Un giorno di spensieratezza al servizio dei meno fortunati. – dice Michela Alamia, presidente del Centro Sociale San Francesco Saverio – Infatti, il Centro Sociale è sorto nel 1986, in seguito ad una serie di assemblee popolari nelle quali si è preso coscienza di alcuni diritti fondamentali che venivano negati agli abitanti del rione. Fu così che si è pensato di dare forma ad uno strumento che permettesse ad un gruppo di persone, che credeva in alcuni valori sociali, insieme al quartiere in quanto risorsa indispensabile per un qualsiasi cambiamento”.

Il lavoro dei volontari ha portato gli abitanti dell’Albergheria a diventare protagonisti di lotte lunghe e complesse per la casa, per l’istruzione, per i servizi essenziali, in un contesto di crescita umana anche singolarmente esemplare per la metodologia dell’approccio alle persone e alle problematiche del territorio.

“Attraverso il Centro Sociale San Francesco Saverio - spiega padre Cosimo Scordato, presidente onorario – spero di suscitare nel quartiere Albergheria, grazie alla collaborazione di un bel gruppo di volontari dalle diverse matrici culturali e sociali, la coscienza dei diritti negati e il desiderio di conquistarli. Credo nella solidarietà e nell’amore per i più deboli, forze motrici contro l’egoismo violento e il conformismo dilagante”.

