natale

Natale, chi decora la casa in anticipo è più felice

Tradizione vuole che in Italia il giorno ''giusto'' per addobbare l'albero di Natale sia l’8 dicembre.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/11/2017 - 15:20:05 Letto 949 volte

Tradizione vuole che in Italia il giorno “giusto” per addobbare l’albero di Natale sia l’8 dicembre. Ma in molti non riescono a resistere alla tentazione e decidono di decorare le proprie case con luci e decorazioni anche qualche settimana prima. Bene, secondo gli esperti questa è un’ottima mossa, perché secondo loro chi predispone gli addobbi natalizi in anticipo è più felice degli altri.

Steve McKeown, psicologo e fondatore della McKeown Clinic, ha infatti spiegato che immergersi nell'atmosfera del Natale fa mantenere i contatti con il bambino che è in noi, facendo sembrare più lontani le responsabilità e i problemi della vita adulta: "Benché possa esserci una percentuale di ragioni sintomatiche per cui qualcuno voglia ossessivamente addobbare casa in anticipo, nella maggior parte dei casi si tratta di motivazioni nostalgiche o per resuscitare la magia del Natale", spiega l’esperto. "In un mondo pieno di stress e ansia" continua ancora lo psicologo, "la gente associa ciò che è correlato al Natale alla felicità, evocando forti sentimenti legati all'infanzia. Le decorazioni sono semplicemente un'ancora alle emozioni e all'eccitamento di quando eravamo bambini".

La famosa psicoterapista e saggista Amy Morin, aggiunge che per alcuni persone festeggiare il Natale è anche un modo ricordare qualcuno di amato che non c'è più: "Le vacanze natalizie, in questo caso, servono come promemoria di quando le persone care erano ancora vive, oppure guardare l'albero decorato fa venire in mente com'era la vita quando insieme si aspettavano i regali da scartare. Per chi ha perso qualcuno, le vacanze fanno tornare la mente ai bei tempi antichi".

Secondo una ricerca scientifica pubblicata sul Journal of Environmental Psychology, del resto, appendere i festoni alla parte esterna delle porte di casa aiuta a mantenere un buon rapporto coi vicini, a essere più amichevoli con loro. Poche settimane prima di tale ricerca, tuttavia, la psicologa clinica Linda Blair ha messo in guardia: per i commessi, ascoltare per settimane le canzoni di Natale è controproducente, perché spendono troppa energia a non perdere la concentrazione sul loro lavoro. Insomma, un dato di fatto rimane: il Natale è per alcuni meraviglioso, per altri un incubo.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!