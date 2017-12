look di natale

Natale, come vestirsi per ogni occasione

Avete già deciso come vestirvi a Natale?

Avete già deciso come vestirvi a Natale? Chiaramente la scelta del look dipende molto dall’occasione: a Natale il calendario si riempie di eventi e il guardaroba deve essere preparato per ogni situazione, dal pranzo con i suoceri alla festa aziendale. Ecco qualche idea look e qualche consiglio per sfoderare dall’armadio la scelta perfetta per ogni occasione.

Come vestirsi per il pranzo in famiglia

Non si scappa dalla maratona del 25 dicembre: panettoni gastronomici, tartine, caviale e gamberetti, affettati, salmone, lasagne, crespelle, risotto, cappone si preparano a dominare le lunghe tavolate tra candele, agrifogli e angioletti. Per affrontare il super-pranzo, quello di quando ti siedi a tavola a mezzogiorno e non ti alzi prima che appaia la luna appesa in cielo, occorre un look sofisticato, elegante ma anche comodo.

Se amate il rosso, questo è il momento giusto per celebrarlo (chiaramente senza esagerare). Un’idea potrebbe essere un abito scarlatto in pizzo, dal taglio regolare e le maniche lunghe, da abbinare a uno scialle o a una stola di pelo, oppure ancora a una giacca modello Chanel. Potete anche optare per una gonna rossa scampanata, midi o maxi (perfette sono quelle modello anni ’50) da abbinare con una camicia bianca e a una bella collana di pietre brillanti, oppure a una choker con fiocco o strass. Potete vestirvi in total black (non sbaglierete mai) e aggiungere un fiocco rosso nei capelli, una giacca rossa, un foulard o un semplice paio di orecchini. Quest’anno i trend porteranno in primo piano il velluto, il pied-de-poule, le stampe vichy, i jeans svasati e leggermente sfrangiati da portare con stivali in velluto o in pelle, floreali o in velluto con applicazioni di pietre e perle.

I vestitini romantici e bon-ton sono sempre una bella idea, mentre gli outfit eccessivamente osé potete riservarli per un’altra occasione. Potete anche optare per un grande classico: pantaloni neri a sigaretta o palazzo, da abbinare a una jumper o a un mini-cardigan con delle applique di perle o pietre, e a un paio di ankle boots o tronchetti. Attenzione agli abiti e ai pantaloni troppo stretti: potrebbero provocare problemi, alla quarta portata del pranzo di Natale.

Come vestirsi per la cena della Vigilia

Avete una famiglia numerosa che ama festeggiare la Vigilia fino a tarda notte? Per la cena vale la stessa regola del pranzo di Natale: il rosso è sempre adatto, se non è associato a look troppo provocanti o kitsch. Per le ore serali potete anche azzardare di più, indossare una jumpsuit, pantaloni a zampa con gli spacchi laterali, abiti lunghi, minidress glitterati da abbinare però a collant scure e pesanti. Fiocchi, accessori scintillanti e make up elaborati sono assolutamente graditi: potete osare con un rossetto rosso fuoco e uno smokey, potete scegliere grandi orecchini verdi come il vischio, colori oro e argento. Per la cena di Natale il tacco è quasi d’obbligo, se siete abituate a portarlo: potete scegliere tra tronchetti, cuissard con o senza tacco, decolleté classicissime, sandali in velluto con plateau da portare con le collant (o, per le temerarie, senza), gioielli preziosi e acconciature esose.

Come vestirsi per una serata con gli amici

Oltre al look di Natale, dovete preparare tanti outfit per le famose cene prenatalizie. Negli ultimi anni oltre ai must del pranzo e della cena di Natale, si è imposto il trend hipster della cena con gli amici a tema “maglioni brutti”. Primark ha realizzato una linea di “maglioni natalizi” di vari colori, dal verde bottiglia al rosso ciliegia, dal blu oltremare al giallo zafferano, con simboli anni ’80: rombi, scacchi, ma anche animali come pinguini, gattini, renne, pupazzi di neve. Per una cena a tema “maglioni brutti” avete l’imbarazzo della scelta. Se invece andate a una cena senza tema, potete serenamente optare per dei jeans (con strappi o senza, sempre che sopportiate il freddo che si annida negli squarci di stoffa) o dei pantaloni palazzo abbinati a un paio di Oxford o anche a delle sneakers. Basta poco per creare l’atmosfera da “freddo Natale”: basta un maglione di lana a girocollo, un paio di jeans, un paio di UGG e il gioco è fatto. Poi se volete incarnare lo spirito del Natale, potete indossare un orecchino a tema o il mitico, immancabile cerchietto con le renne.

Come vestirsi per una cena romantica

L’atmosfera da fiaba del Natale è estremamente romantica per chi vuole festeggiare anche con la dolce metà. Una cena in un ristorante con un grande albero di Natale e un pianoforte a coda con pianista che suona Happy Xmas può essere un’idea di serata sognante. Per un dolce appuntamento, un outfit stellare è quasi necessario. E anche in questo caso siete libere di lanciarvi sul glitter o sui brillantini senza troppi sensi di colpa, così come sulle pellicce (ecologiche), i tacchi alti, le gonne plissettate, i tronchetti silver, le acconciature a chignon o con gioielli incastonati. Se invece la serata romantica la trascorrerete a casa, a lume di candela, davanti al vostro albero illuminato, non c’è niente di più intimo e sensuale che un maglione di lana caldo e profumato.

