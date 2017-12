pietanze

Natale: cosa preparare con gli avanzi

In tutte le famiglie durante le festività natalizie si vive ''l’incubo'' degli avanzi...

In tutte le famiglie durante le festività natalizie si vive “l’incubo” degli avanzi. Tutto comincia quando andiamo a fare la spesa momento in cui abitualmente non si segue mai alla lettera la lista della spesa perché tendiamo a prendere qualcosa in più “che non si sa mai”.

Si perde così il conto delle portate tra antipasti, primi piatti, secondi con contorni e dolci vari.

Cosa fare di tutto questo cibo che rimane “non toccato”? Gli chef danno consigli per riutilizzarli in maniera creativa e golosa, realizzando piatti in linea con i principi della dieta mediterranea, magari dopo averli congelati per il cenone di Capodanno. La tendenza del re-use arriva ora direttamente in cucina.

Naturalmente questo processo è applicabile quando il prodotto è fresco, proprio per garantire il miglior livello di proprietà organolettiche e la migliore sicurezza da contaminazioni batteriche. Il congelamento non è un processo di sterilizzazione, ma semplicemente arresta la crescita dei microrganismi e a differenza del surgelazione può alterare la struttura cellulare dell'alimento con perdita della sua qualità (ma non della sua salubrità).

Per questo il prodotto congelato non è freschissimo e la carica batterica è alta, quando viene scongelato il prodotto è rapidamente deteriorabile poiché ha subito le degradazioni enzimatiche iniziate già prima del congelamento.

Il segreto per un perfetto menù preparato con gli avanzi è quello di non lasciarsi intimorire perché ogni piatto già pronto può trasformarsi in un'altra pietanza.

Ad esempio con un arrosto è possibile fare delle polpette unendo della mollica di pane e del prezzemolo.

Si potrebbe anche far "biscottare" le fette di panettone in forno per pochi minuti, per poi usarlo per creare un tiramisù alternativo.

Quindi armandosi di creatività e pazienza possono venir fuori piatti gustosi e di qualità senza dover buttar via nulla.

