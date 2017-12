sprechi

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/12/2017 - 12:13:26 Letto 545 volte

Con il mese di dicembre si entra nel periodo delle feste, dove non mancano aperitivi, pranzi e cene con tavolate piene di leccornie di ogni tipo. Ma Coldiretti avverte: "Ogni anno più di 5 milioni di cibo finiscono nella spazzatura. La sensibilità antispreco è in crescita, ma bisogna ottimizzare la spesa soprattutto nel periodo del Natale".

"Circa sei italiani su dieci - spiega l'organizzazione degli agricoltori - hanno diminuito o annullato gli sprechi". Ma sono ancora tanti, assieme agli "eccessi" domestici, che rappresentano il 54% del totale, vanno infatti aggiunti quelli della ristorazione (21%), dell'agricoltura (8% ) e della distribuzione commerciale (15%), quantificati in sedici miliardi totali all'anno. Da qui l'iniziativa del decalogo antispreco per il Natale.

Al primo posto, controllare sempre la dispensa prima di fare la spesa, annotando su un foglio ciò che manca, per risparmiare tempo e soldi. Al secondo, limitare la quantità di cibo acquistata in base al numero dei commensali e al terzo organizzare gruppi d'acquisto con amici e parenti per dividere il costo, preferendo la filiera corta e comprando direttamente dal produttore o dal contadino.

Consigli da seguire tutto l'anno, da adottare con più disciplina durante le festività. "Con frutta, pane e verdura è possibile realizzare cestini, segnaposti e ghirlande per abbellire la tavola, e al tempo stesso consumarli durante i pasti mentre con il succo di limone si possono lucidare le posate e se unito al miele, può diventare una maschera di bellezza naturale". E non mancano, infine, alcuni suggerimenti per riutilizzare gli avanzi in modo creativo "dal pancotto al risotto al salto, dalla frittata di pasta ai mondeghili o ancora la pizza rustica per consumare le verdure avanzate e la frutta che può essere caramellata, cotta per diventare marmellata o semplicemente in macedonia" conclude Coldiretti.

