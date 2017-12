stress natalizio

Natale fonte di stress: dalle cene con i parenti alla corsa ai regali

A Natale lo stress è sotto l'albero: tra preparativi per cene e pranzi e lo shopping natalizio, godersi le feste in relax rischia di essere un lusso impossibile.

A Natale lo stress è sotto l’albero: tra preparativi per cene e pranzi e lo shopping natalizio, godersi le feste in relax rischia di essere un lusso impossibile. Un'indagine di Treatwell mette in evidenza quello che in fondo già viviamo ogni anno: la corsa ai regali spesso è fonte di tensione. Per quasi un quarto degli intervistati la ricerca e l’acquisto dei pacchetti da mettere sotto l’albero rappresenta l’attività più stressante durante il periodo natalizio, mentre poco meno di un quinto suda freddo all’idea di affrontare centri commerciali affollati e code alle casse dei negozi. Per il 20% degli intervistati anche gestire numerosi impegni ravvicinati, dalle cene di lavoro agli aperitivi di auguri, risulta particolarmente difficile.

Buona parte dell’ansia da regalo deriva dal fatto che spesso e volentieri non ci si riesce ad organizzare con sufficiente anticipo. Se infatti, il 44% concentra la maggior parte degli acquisti a inizio dicembre, il mese più caotico per lo shopping, poco meno di un quarto (24%) si ritrova a mani vuote a pochi giorni da Natale, riducendosi così a dover correre ai ripari all’ultimo minuto. A risentire del periodo natalizio è anche il portafogli, se si considera che poco meno della metà (47%) degli intervistati prevede di spendere minimo 200 € per i regali e quasi un terzo (32%) è certo di sforare la soglia dei 250 €.

Non è detto, poi, che tutta la fatica venga ripagata da sincera gratitudine. Il report di Treatwell ha, infatti, rilevato che oltre l’87% degli italiani è insoddisfatto dei doni ricevuti, perché sbagliati o non in linea con i propri gusti. A fare passi falsi sono soprattutto i colleghi e i conoscenti che, a causa di una conoscenza spesso superficiale, impacchettano il regalo sbagliato per il 40% degli intervistati. Tuttavia, a volte la delusione arriva anche dalle persone più care.

Si va più sul sicuro scegliendo bellezza e il benessere. Il 33%, in particolare, preferirebbe concedersi una giornata o un weekend di relax, mentre il 21% opterebbe per un trattamento omaggio dal proprio parrucchiere o dalla propria estetista di fiducia. Non manca chi apprezzerebbe particolarmente un trattamento presso un parrucchiere o centro estetico di tendenza che normalmente non frequenterebbe (12%).

