Natale, i giochi più richiesti quest'anno: da Star Wars alle Lol

Ogni anno per le feste i giocattoli occupano il primo posto nella letterina per Babbo Natale. Quest’anno sono tra i must have più richiesti dai bambini, insieme a tanti altri giochi che impazzano sugli scaffali dei negozi.

Con Star Wars, complice il film sugli Ultimi Jedi, ultimo capitolo della saga si va sul sicuro: qualunque cosa sia marcata così (Hasbro è il massimo licenziatario) è gradita dagli appassionati, che sia una delle spade laser, piuttosto che il casco maschera con le fattezze di Kylo Ren o Luke Skywalker ​, una action figures o il robottino interattivo Sphero Bb-8. E vanno fortissimo anche i mattoncini per costruire i mondi di Star Wars. Playmobil (con la linea History e Dragons soprattutto) e Lego sono classici senza tempo, al top delle vendite tutto l'anno, ma a Natale anche loro hanno picchi di vendita, grazie alle continue linee e play set con cui si sono rinnovati nel tempo. Ecco così che la linea Lego Star Wars è la più venduta, inseguita da City che permette con la fantasia di costruire scenari urbani di ogni tipo, mentre la novità che sta impazzando è Boost che ai piccoli costruttori del domani fa mettere in piedi mattoncino dopo mattoncino robottini veri e propri. Lego per tutte le età, dai Duplo per i primi anni alla nuova linea Friends per i più grandicelli ma anche per gli adulti se sotto l'albero vogliamo giocare: Yellow Submarine in omaggio ai Beatles è divertentissimo.

Vanno forti anche i Nerf, fuciloni di varie dimensioni spara dardi, mentre la scienza è un tema che conquista a tutte le età: i ragazzini delle elementari con laboratori di chimica, scatoloni per gli esperimenti (Clementoni) o i classici microscopi. Quest’anno arriva anche il microscopio per smartphone: si connette e si condividono le scoperte con gli amici. I giochi do it yourself sono molto di moda: lo studio di ceramica ad esempio è tra i più venduti, come anche la fabbrica delle caramelle, accanto a cucine e accessori per i piccoli masterchef. I pets ormai in quasi tutte le famiglie italiane sono anche in formato giocattolo, come il cagnolino interattivo Very Love o i FurReal o gli Hatchimals (Spin Master) cuccioli da crescere come i taimagotchi di un tempo.

Nel capitolo bambole, Barbie a parte, richiestissime le Enchantimals, le Shimmer shine, geniette dai lunghi capelli e le Glimmies, lanciate da Giochi Preziosi, che si accendono al buio e hanno un'aria di magia. O ancora la novità Lol che sembra vadano fortissimo: sono vendute in sfere srotolabili e man mano rilasciano accessori del loro piccolo mondo. Il trenino Thomas, Ben 10, Masha e Orso, My Little Pony, Maggie e Bianca, continuano ad essere tra i più graditi sull'onda dei cartoni in tv o al cinema, come pure i personaggi action di Justice League e i Supereroi.

Nel settore educational oltre ai Sapientino e Carotina (Luciani), ci sono casette, alfabetiere e cuccioli tattili , una novità targata Montessori e distribuita da Headu. Per i più piccoli si compra a colpo sicuro con i Pigiamini, richiestissimi. Tra i giochi di società oltre ai classici Monopoly, Cluedo, quest'anno al top Il Gioco della Vita, i divertenti Torte in faccia e Passa la bomba, oltre al citato Labirinto (Ravensburger).

