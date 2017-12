natale

Natale in stile anglosassone: dagli auguri ai piatti tipici

Avete deciso di trascorrere il Natale in Inghilterra o siete semplicemente curiosi di conoscere le tradizioni anglosassoni?

Avete deciso di trascorrere il Natale in Inghilterra o siete semplicemente curiosi di conoscere le tradizioni anglosassoni? Ecco allora una miniguida su cosa c’è da sapere su abitudini, leggende, piatti tipici e canti natalizi per un vero british Christmas!

Gli auguri - Quale modo migliore per iniziare le feste che augurare a qualcuno un Buon Natale? L'espressione più popolare negli Stati Uniti e nel resto del mondo è Merry Christmas (Buon Natale), mentre nel Regno Unito è più comune Happy Christmas. Con molte persone si può anche usare Seasons Greetings (Buone Feste), un'espressione generica solitamente usata nelle Christmas cards, ovvero i biglietti d'auguri natalizi.

I canti natalizi - Che Natale sarebbe senza i Christmas Carols o Jingles (canti natalizi)? La musica tradizionale è un accompagnamento fondamentale di questi giorni in famiglia. Se si ha intenzione di passare il Natale in un paese di lingua inglese, non si può perdere l'occasione di partecipare a uno degli spettacoli natalizi conosciuti come Pantomimes (commedie musicali natalizie).

Calendario - Il calendario natalizio include molti dei giorni più attesi ogni anno. Il Christmas Eve, ovvero la vigilia del Christmas Day (Giorno di Natale), è sicuramente il giorno vissuto con maggior trepidazione dai piccoli di casa, desiderosi di ricevere la visita di Santa Claus o Father Christmas (Babbo Natale) e delle sue Reindeer (renne). Il 26 dicembre, giorno in cui gli italiani festeggiano Santo Stefano, è noto nel Regno Unito come Boxing Day, ovvero il Giorno delle scatole. In questa data è tradizione assistere a tornei sportivi o partecipare ad attività benefiche. Inoltre, segna naturalmente l'inizio dei tanto agognati January sales (saldi di gennaio).

Piatti tipici - Dopo aver aperto i Gifts / Presents (regali) che Santa Claus ha lasciato sotto il Christmas Tree (albero di Natale), nei paesi di lingua inglese è il momento di godersi la Christmas Dinner (cena di Natale), durante la quale non possono mancare piatti tipici come il Roast Turkey (tacchino arrosto), i Pigs in a blanket (involtini di salsiccia e pancetta) o i Devils on horseback (datteri con pancetta). Per concludere la cena, il dessert più comune durante queste festività è sicuramente il Christmas pudding, una sorta di budino natalizio.

Leggenda natalizia - In diverse case del Regno Unito o degli Stati Uniti si appende per tradizione un ramo di Mistletoe (vischio) sopra la porta d'ingresso. La leggenda vuole che se una coppia si bacia sotto il ramo è destinata a sposarsi.

