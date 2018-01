nuove generazioni

Nuove generazioni ''malate'' di perfezionismo: aumentano i livelli di depressione e suicidio

Generazioni sempre più stressate, che vengono spremute a lavoro, negli studi e nelle famiglie, un fenomeno in crescita dal 1980 e che preoccupa gli psicologi, secondo i quali potrebbe mettere a dura prova la salute mentale dei ragazzi...

Generazioni sempre più stressate, che vengono spremute a lavoro, negli studi e nelle famiglie, un fenomeno in crescita dal 1980 e che preoccupa gli psicologi, secondo i quali potrebbe mettere a dura prova la salute mentale dei ragazzi.

A sottolinearlo uno studio della York St John University, pubblicato su Psychological Bulletin.

41.641 studenti universitari americani, canadesi e britannici hanno effettuato un test sui cambiamenti generazionali nel perfezionismo, dalla fine degli anni '80 al 2016, misurando tre tipi di perfezionismo: quello orientato verso se stessi, inteso come un desiderio irrazionale di essere perfetti, quello prescritto socialmente, cioè relativo alla percezione di aspettative eccessive da parte degli altri, e infine quello orientato verso l'altro, che ci fa avere standard non realistici su altre persone.

È emerso che le generazioni più recenti hanno riportato punteggi più alti per ognuna delle forme di perfezionismo analizzate, ma in particolare del perfezionismo prescritto socialmente, aumentato del 33%. Su questo aumento dati, ancora da approfondire, i social media possono rendere insoddisfatti i giovani dei propri corpi e aumentare l'isolamento sociale. "I giovani di oggi - spiega Thomas Curran, autore principale dello studio - sono in competizione l'uno con l'altro per soddisfare le pressioni della società ad avere successo e sentono che il perfezionismo è necessario per sentirsi sicuri, socialmente connessi e di valore".

A farne le spese la salute psicologica, con livelli più alti di depressione, ansia e pensieri suicidi rispetto a un decennio fa.

