19/03/2018

Oggi festa di San Giuseppe è anche la Festa del Papà, una ricorrenza che nel mondo si festeggia in date diverse: in Italia e in molti Paesi di religione Cattolica la Festa del Papà si celebra il 19 marzo, giorno di San Giuseppe, padre putativo di Gesù, ma non è un giorno festivo; in Spagna l'El Día del Padre si festeggia anche il 19 marzo ma per l'occasione molti negozi e le banche rimangono chiuse; in Irlanda si festeggia la terza domenica di giugno ma non è festivo; in Danimarca, la festa del papà è il 5 giugno e coincide con la Giornata della Costituzione ed è un giorno festivo; in Romania, la festa del papà si celebra dal 2010 nella seconda domenica di maggio ed è ufficialmente riconosciuta dallo Stato. Mentre dall'altra parte del mondo: in Australia e Nuova Zelanda si festeggia la prima domenica di settembre; in Thailandia il 5 dicembre; mentre negli USA la Festa del Papà si festeggia la terza domenica di giugno.

In Italia, oltre ad essere una ricorrenza religiosa, molto sentita dai fedeli di diverse località, è una giornata speciale per tutti i bambini che dedicano ai loro cari papà poesie, disegni o biglietti di auguri.

Ma come nasce questa festa? In pochi forse sanno che fu istituita negli Stati Uniti d'America e l'idea di festeggiare tutti i papà si deve alla signora Sonora Louise Smart Dodd. Louise nata in Arkansas, fu cresciuta, assieme ai suoi cinque fratelli, dal padre William Jackson Smart, veterano della Guerra Civile, perché ancora bambina rimase orfana della madre. Un giorno per rendere omaggio a tutti i padri americani che si adoperavano per i propri figli, Louise fece una richiesta ufficiale nel 1909. Il 19 giugno del 1910 ci furono le prime celebrazioni in alcuni stati americani, tra cui lo Stato di Washington e nel 1924, ci fu la proposta del Presidente Calvin Coolidge di far diventare questa celebrazione una festa nazionale, ma fu nel 1966 che il Presidente Lyndon B. Johnson, con un annuncio presidenziale ufficiale per onorare i padri, designò la terza domenica di giugno come Festa del Papà. La data divenne ufficialmente festa nazionale permanente con una legge firmata nel 1972 dal Presidente Richard Nixon.



Tanti sono i dolci per festeggiare i papà, dalla Sfince di San Giuseppe della Sicilia e le Zeppole napoletane, alle raviole di molte regioni del centro e Nord Italia. In particolare la Sfinci di San Giuseppe è realizzata con una pasta fritta nello strutto e ricoperta di ricotta di pecora, canditi e pezzetti di cioccolato. Per tradizione viene consumato per la festa del Papà ma in realtà oggi lo si può trovare tutto l’anno, soprattutto nella regione d’origine

