Oggi il Centenario di Gustav Klimt: ricordato a Palermo

Cento anni fa moriva Gustav Klimt, l’artista che con le sue figure femminili ha spiegato al mondo il senso profondo dell’eros con un Bacio. Uno dei maestri più significativi del Novecento, riferimento della cosiddetta Secessione viennese, che scompare il 6 febbraio 1918 insieme alla sua ossessione per la perfezione e per le donne.



Anche Palermo ricorda questa data ripercorrendo le vicende artistiche e biografiche dell’artista, che coincidono con “Palermo Capitale della Cultura 2018”, inaugurando una collettiva dal titolo: “GUSTAV KLIMT TRA SIMBOLO E ARCHETIPO”. Venerdì 23 marzo, presso la Tonnara Florio (discesa Tonnara, 4 - Arenella) verrà inaugurata, alle ore 18.00, una mostra ideata da Graziella Bellone e curata in collaborazione con Filippo Amara. Si tratta di un corpus di 12 tele dal formato verticale di 50x100 in cui gli artisti coinvolti, Ilaria Caputo, Carmelo Caracozzo, Demetrio Di Grado, Giuseppe Di Liberto, Marco Favata , Giuseppe Lo Cascio, Alessandra Manzella, Tiziana Viola Massa, Lidia Patermo, Antonella Stillone, Giuseppe Tringali, Michele Principato Trosso, ciascuno con un’opera singola e con tecniche proprie, propongono una lettura e un’interpretazione personale dei misteriosi simboli e archetipi sottesi nelle opere di Gustav Klimt, di cui ricorre quest’anno il centenario della morte.



“Nei disegni come nei dipinti dalle ambigue raffigurazioni allegoriche l’artista della Secessione - spiega Graziella Bellone - esplora e rielabora la duplicità e la contraddittorietà dell’essere umano sondando i misteri dell’inconscio. Ogni opera è accompagnata da un brevissimo testo che evidenzia il legame con la dimensione simbolico- archetipica di questo artista, così emblematico e attuale. Klimt fu un uomo dai mille legami e molti di questi furono importanti fonti d’ispirazione per i suoi capolavori più famosi come Adele Bloch-Bauer, donna irrequieta protagonista di “Giuditta”, o Mizzi Zimmermann, protagonista dell’inquietante La speranza I”.

In occasione del centenario la Gustav Klimt Foundation ha annunciato la pubblicazione, nel mese di marzo, di un database interamente dedicato alla vita e alle opere del maestro viennese. Il portale di ricerca, accessibile liberamente e gratuitamente, raccoglierà la corrispondenza privata di Klimt, fotografie inedite, ritratti e un’articolata storia dei suoi dipinti in relazione alle sue esperienze biografiche. Contemporaneamente la città di Vienna celebrerà con un anno di iniziative dal titolo “Bellezza e Abisso” il centenario della scomparsa non solo di Gustav Klimt, ma anche di Egon Schiele, Otto Wagner e Koloman Moser.

La mostra alla Tonnara Florio fino al 7 aprile sarà fruibile al piano terra della Palazzina dei Quattro Pizzi (Bookshop). Il giorno dell’inaugurazione, che avverrà nella Sala Florio, sarà possibile visitare anche la Sala dei Quattro Pizzi con un contributo speciale di 3 euro.

I giorni e gli orari di visita: dal sabato al lunedì dalle ore 9.30 alle 13.30. Contributo intero: 6 euro; ridotto: 3 euro per inaugurazione e bambini da 6 a 9 anni. Ingresso gratuito per bambini da 0 a 5 anni.

