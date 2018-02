palermo capitale della cultura

Palermo capitale della cultura: un brand con oltre 6 milioni di turisti

Il turismo a Palermo ha visto una notevole crescita grazie alla proclamazione del capoluogo siciliano a capitale della cultura 2018.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/02/2018 - 19:15:32 Letto 368 volte

Il turismo a Palermo ha visto una notevole crescita grazie alla proclamazione del capoluogo siciliano a capitale della cultura 2018. Palermo è adesso un brand che vale oltre 6 milioni di turisti.

Secondo le previsioni, Palermo capitale della cultura porterà una crescita di flussi turistici pari al 20%. Secondo l’osservatorio turistico Otie, la crescita dei flussi si tradurrà in un aumento di circa 1 milione per la tassa di soggiorno rispetto al 2017 e secondo la Gesap il 2018 si chiuderà a quota 6 milioni e mezzo di passeggeri. In aumento anche in voli in arrivo da Russia e Cina.

Il comune di Palermo vuole lanciare il biglietto unico per i musei, una scelta di successo già sperimentata per il Castello della Zisa e per il Chiostro di Monreale. Ed è boom di prenotazioni anche nelle strutture alberghiere, soprattutto nei mesi estivi.

Palermo capitale della cultura è un percorso che intreccia grandi temi, come la valorizzazione delle collezioni di Palazzo Branciforte e Villa Zito e quella del territorio siciliano, ma anche il tema del viaggio e del ritorno, come nel caso di Donna Franca Florio, che rivive attraverso il leggendario quadro di Boldini, di nuovo a Palermo dopo lunghe e alterne vicende. Il territorio torna protagonista con la bellezza classica del kouros e le rappresentazioni cartografiche del bacino del Mediterraneo, con l'icona di Guglielmo II Odigitria e la Palermo arabo-normanna.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!