Palermo è una città da vivere a 360° e ci sono tanti bei posti da scoprire e in alcuni casi da riscoprire...

Palermo è una città da vivere a 360° e ci sono tanti bei posti da scoprire e in alcuni casi da riscoprire. Luoghi dove è possibile passare una serata tranquilla con gli amici, con la famiglia, o dove comunque si può anche semplicemente pranzare, se non si ha il tempo di ritornare a casa, senza dover rinunciare ad una cucina sana e di qualità.

Spesso accade, invece, di rinunciare addirittura a pranzare per via della vita frenetica che conduciamo cosa che naturalmente non fa bene al nostro organismo.

Tra i posti che Palermo offre nel suo ricco panorama di ristorazione c’è la storica paninoteca Da Cesare, a piazza Leoni 3/A.

Ubicata in una cornice dove futuro e passato si fondono per dare vita ad un pasto dinamico e giovane senza mai rinunciare alla qualità e alla sicurezza degli ingredienti tipici di una volta.

I vecchi e sani sapori della nostra terra, riproposti nei panini, sono ottenuti grazie alle materie prime locali.

Non il classico street food o il fast food all’americana, ma tradizione, abbondanza, naturalezza, genuinità e creatività, sono gli ingredienti principali che fanno di un hamburger o un panino un pasto sano e completo, oltre che sfizioso, anche quando si è di fretta. Inoltre, qui è possibile trovare anche un ricco menù anche per celiaci.

E dopo una giornata che è trascorsa correndo da un punto all’altro della città senza praticamente fermarsi, Da Cesare il tempo si ferma, la cura e l’attenzione verso il cliente fa sì che questo si sente libero finalmente di potersi rilassare, pensando anche di andare a vedere un film nel cinema che si trova proprio a due passi da lì.

