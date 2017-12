scuola

Palermo, foto della Madonna in aula e preghiera prima delle lezioni in una scuola pubblica

Un'immagine della Madonna del Sacro cuore in aula accanto ad un calendario con Papa Francesco, nei corridoi statue della Vergine e di Gesù e una foto di Papa Giovanni Paolo II...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/11/2017 - 17:39:37 Letto 559 volte

Un’immagine della Madonna del Sacro cuore in aula accanto ad un calendario con Papa Francesco, nei corridoi statue della Vergine e di Gesù e una foto di Papa Giovanni Paolo II. Non siamo in chiesa o in una scuola gestita da suore e preti ma nella scuola pubblica Ragusa Moleti a Palermo. Inoltre in alcune aule, accanto al crocifisso, è possibile trovare l’immagine della Madonna del Sacro Cuore stampata in un foglio A4. E infine tra i corridoi è possibile ammirare una foto di papa Wojtyla accanto all’effige in gesso di Maria con Gesù Bambino.

A raccontarlo è Il Fatto Quotidiano che aggiunge come spesso qualche insegnante, non di religione, faccia pregare i bambini prima dell’inizio delle lezioni e gli faccia anche intonare canzoncine benedicenti prima della consumazione della merenda. Qualcuno la definisce una “tradizione” e gli insegnanti più anziani non si stupiscono di queste statue che da sempre fanno bella mostra nella scuola. Nessuno fino ad oggi d’altro canto ha mai sollevato la questione, ma ora c’è chi chiede più laicità e il rispetto di tutte le posizioni religiose anche alla Ragusa Moleti.

Rimane stupito anche il dirigente scolastico, Niccolò La Rocca, che racconta di aver già trovato questa situazione al suo arrivo. Il preside dice di essere per una scuola laica e promette di effettuare dei controlli.

Appare assurdo come ancora nel 2017 e in una società così multiculturale, si imponga ai bambini di abbracciare certe posizioni religiose in un luogo che invece dovrebbe essere laico e lasciare spazio a tutte le credenze.

Va bene rispettare le tradizioni, ma le preghiere sarebbe meglio lasciarle a suore e preti.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!