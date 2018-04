Politiche di coesione

Palermo, Politiche di coesione a scuola, esercitare la cittadinanza attiva grazie agli "Open data"

Cittadinanza attiva e politiche di coesione sono due temi estremamente importanti, che meritano di essere affrontati e approfonditi soprattutto nelle aule scolastiche.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/02/2018 - 07:03:30 Letto 1573 volte

Cittadinanza attiva e politiche di coesione sono due temi estremamente importanti, che meritano di essere affrontati e approfonditi soprattutto nelle aule scolastiche. E lo hanno capito bene gli studenti della classe 4°D Sistemi Informativi Aziendali (SIA) dell’IISS Einaudi-Pareto, che sta partecipando, nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro, al progetto a scuola di Opencoesione, con il quale stanno monitorando uno dei progetti finanziati con i fondi europei.

Tra i tantissimi progetti, gli alunni hanno scelto di monitorare il progetto “Quartiere vivo”. Lo scopo è quello di abituare gli studenti all’esercizio di una cittadinanza attiva resa possibile oggi dalla consultazione degli Open data che tutti i siti istituzionali pubblicano. Dal punto di vista didattico ha una grande valenza perché consente il rafforzamento di competenze trasversali (elaborazione e analisi di dati statistici, lettura e comprensione di documenti amministrativi (bandi e gare di appalto), scrittura di un articolo di data jornalism, comunicazione multimediale su Facebook, Twitter, Instagram.



A tale scopo, giovedì 8 Febbraio presso l’ex Chiesa di San Mattia ai Crociferi di Palermo dalle ore 09:00 alle ore 13:30 Carrefour europeo Sicilia antenna dell’informazione, amico di ASOC, ha organizzato l’evento “Opendata day” nell’ambito della “Settimana dell’amministrazione aperta”. Durante il quale i rappresentanti delle Amministrazioni e degli Enti attuatori hanno incontrato i giovani per confrontarsi sui progetti realizzati con i Fondi Strutturali a Palermo ed in Sicilia. Regione Siciliana, Comune di Palermo, Università degli Studi di Palermo, Amap, Ispra, Cnr, FAI, Polizia Municipale, Centro Tau, A.g.e.s.c.i.. 10 i team presenti

IIS Ernesto Ascione Team Quartiere nel pallone Palermo - lavori per la realizzazione di campetti sportivi in largo Gibilmanna a borgo nuovo

Palermo - lavori per la realizzazione di campetti sportivi in largo Gibilmanna a borgo nuovo Team Corsari Assetati Palermo - adeguamento e potenziamento impianto di depurazione di acqua dei corsari

Palermo - adeguamento e potenziamento impianto di depurazione di acqua dei corsari Liceo Scientifico Stanislao Cannizzaro Team Cultivatori Mappe del tesoro. Venti itinerari alla scoperta del patrimonio culturale di Palermo provincia

Mappe del tesoro. Venti itinerari alla scoperta del patrimonio culturale di Palermo provincia Team Thomas Raddoppio palermo c.le/brancaccio-palermo not.lo-punta raisi e Sistemazione tecnologica del nodo e della tratta Palermo-Fiumetorto

Raddoppio palermo c.le/brancaccio-palermo not.lo-punta raisi e Sistemazione tecnologica del nodo e della tratta Palermo-Fiumetorto Team Biosservatori Osservatorio regionale della biodiversità dell'ambiente marino e terrestre - ISPRA

Osservatorio regionale della biodiversità dell'ambiente marino e terrestre - ISPRA Liceo Scientifico Albert Einstein Team 'OUR TAUN''

Centro Tau Team-Puluni all'illegalità La volpe astuta - ristrutturazione di un immobile confiscato alla Mafia per la costituzione di una base scout internazionale A.g.e.s.c.i. Orientata alla promozione della legalità

La volpe astuta - ristrutturazione di un immobile confiscato alla Mafia per la costituzione di una base scout internazionale A.g.e.s.c.i. Orientata alla promozione della legalità Liceo Artistico Eustachio Catalano Team Save the Dogs Canile municipale, piazza tiro a segno intervento di Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti e delle Attrezzature del canile municipale di P.za tiro a segno

Canile municipale, piazza tiro a segno intervento di Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti e delle Attrezzature del canile municipale di P.za tiro a segno IISS Einaudi - Pareto Team Ragazzi Fuori: La Rinascita Progetto quartiere vivo

Progetto quartiere vivo ITE Duca Abruzzi - Libero Grassi ZisaTeam Restauro e adeguamento funzionale per destinazione decentrata della biblioteca comunale dei padiglioni 1 e 2 ai cantieri culturali alla Zisa

Dopo l’introduzione della direttrice Simona Chines e del coordinatore progettazione e sviluppo arch. Domenico Caeti, sono intervenuti alcuni rappresentanti delle istituzioni come l’assessore alle Politiche Giovanili, Scuola, Lavoro, Salute del comune di Palermo, Giovanna Marano che ha espresso il suo apprezzamento per l’iniziativa e il dott. Ciro Spataro funzionario del Comune di Palermo, e membro della comunità Opendata Sicilia che ha illustrato l’impegno con il quale l’amministrazione si sta adoperando per pubblicare e rendere fruibili tutti i dati inerenti le attività svolta

Successivamente i ragazzi dei vari team hanno esposto i loro progetti e intervistato i loro ospiti.

Il team Ragazzi fuori: la rinascita nella persona del project manager C.F. ha spiegato le motivazioni che hanno portato alla scelta del progetto “Quartiere vivo” fra i tanti esaminati sul sito di Opencoesione e ne ha esposto le finalità. Lo storyteller F. P. ha esposto il lavoro svolto dal team, consistente nel monitoraggio del progetto e dei vari aspetti che lo hanno contraddistinto mostrando l’elaborazione fatta dei dati primari (raccolti da loro) e secondari trovati nei siti istituzionali alla sezione opendata. Infine la blogger V. L. ha rivolto alcune domande agli ospiti del team, attori e attuatori del progetto: il progettista, dottor Busi della Polizia municipale; il commissario Rod Molica e l’ispettore Rosa Mazzamuto, della sezione educazione stradale della polizia municipale; la signora Marina Amoroso Scarfeo fondatrice dell’associazione “Giustizia per le strade” e la referente regionale del FAI Salvina Giambra Cucinella.

L’evento è stato dunque l’occasione per presentare il percorso di Asoc che promuove principi di cittadinanza consapevole, attraverso la lettura e l’analisi degli Opendata.

