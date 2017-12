chiesa Badia del Monte

Palermo, riapre la chiesa Badia del Monte

La chiesa Badia del Monte, detta Santa Lucia, ubicata in via Ruggero Settimo, riapre le porte dopo un periodo di chiusura forzata. ..

di Melinda Zacco | Pubblicata il: 25/11/2017 - 17:34:39 Letto 809 volte

La chiesa Badia del Monte, detta Santa Lucia, ubicata in via Ruggero Settimo, riapre le porte dopo un periodo di chiusura forzata. Era il 2014 quando crollarono pezzi di metallo dal crocifisso della chiesa e i vigili del fuoco intervennero mettendo in sicurezza il prospetto. In occasione della riapertura della Chiesa è stata celebrata la Santa Eucarestia da S.E. Mons. Corrado Lorefice, Arcivescovo di Palermo, che per l’occasione ha presentato ai fedeli il nuovo Rettore, don Raimondo Abbandoni, visitando per l’occasione anche il Centro di accoglienza e di ascolto Santa Lucia.

“La chiesa appartiene all’Opera Pia Istituto religioso di istruzione Santa Lucia – spiega Domenico Savia, Segretario generale dell’Opera Pia Istituto Santa Lucia - che ha lo scopo di fornire servizi socio-assistenziali e sociosanitari alla persona e al nucleo familiare attraverso iniziative ed interventi a favore di minori e studenti in situazione di bisogno, ma anche di anziani e disabili”.

La chiesa Badia del Monte prende il nome dal primo Conservatorio costruito che si chiamava “S. Lucia” e detto anche “Badia del Monte”, la cui storia poco conosciuta merita di essere ricordata. Era un Conservatorio per ragazze orfane che si trovava sotto la giurisdizione dei Governatori del Monte di Pietà, con sede nel 1587 dietro Badia Nuova, in un edificio che in precedenza era stato il Monastero di S. Lucia della Congregazione di Monte Oliveto, abbandonato dalle monache qualche anno prima. In un secondo tempo, ovvero il 21 maggio 1781, fu costruito il nuovo Conservatorio in un terreno acquistato nell’odierna piazza Politeama. Qui, nel 1788, fu anche costruita la chiesa del nuovo Conservatorio, l’attuale “Badia del Monte” opera dell’ingegnere Giovan Battista Cascione e Vaccarini. Il prospetto della chiesa fu poi completato dall’architetto Francesco Donato Scibona, a spese del Municipio e del Monte di Pietà, in occasione dell’Esposizione Nazionale che ebbe luogo a Palermo nel 1891-92. La chiesa fu per molti anni frequentata dall’alta società che, al termine della passeggiata domenicale, vi si recava per partecipare alla Messa. Oggi è fruibile ai palermitani e ai turisti che possono ammirare il pregevole Crocifisso dai richiami bizantini e la splendida pala d’altare che rappresenta la Santa titolare, la Madonna e il Bambino Gesù.

“In atto abbiamo un progetto esecutivo opere pubbliche – dice Domenico Melilli, presidente dell’Opera Pia Istituto Santa Lucia – per il restauro della Chiesa e di tutto l’edificio di Santa Lucia, che rappresenta un pezzo di Palermo che va rivalutata e amata. Ci auspichiamo presto di poter anche un giorno aprire le porte di questo storico palazzo a tutti i cittadini”.

La chiesa è aperta tutti i giorni alle ore 18,00 e la domenica alle ore 11,30 e alle 19,00.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!