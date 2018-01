epifania

Palermo: un trenino di bambini con una befana speciale ha sfilato lungo l'itinerario Unesco

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/01/2018 - 19:32:19 Letto 374 volte

PALERMO. Un trenino addobbato con calze cariche di prelibatezze, con a bordo un coro di bambini di diverse etnie e diversamente abili, zampognari e musicanti e con una Befana speciale, ha sfilato questa mattina a Palermo lungo l’itinerario Unesco, su iniziativa della “Settimana delle culture”, toccando Porta Nuova, corso Vittorio Emanuele, piazza Pretoria, via Maqueda e piazza Verdi.

Un evento dei bambini e per i bambini che, con l’accompagnamento degli zampognari e di altri musici, hanno cantato cori della tradizione e del Natale e recitato poesie e filastrocche per le vie della città, mentre la Befana regalava caramelle, cioccolatini e anche carbone. Un’occasione per allietare una mattina di festa e far sorridere i tanti palermitani e turisti che hanno affollato il centro storico cittadino. E anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando non ha fatto mancare la sua presenza.

“Un’iniziativa – ha commentato Gabriella Filippone, presidente dell’associazione Settimana delle culture – che valorizza le culture che convivono felicemente nella nostra amata Palermo e che ci fa tornare tutti un po’ bambini: un modo per salutare con gioia la Befana e la conclusione di questo periodo di Festività”.

