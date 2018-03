Ragazzine in delirio per Benji e Fede *VIDEO*

Centinaia di teenager accalcati e in delirio per ''Benji e Fede'', davanti alla libreria Feltrinelli di Palermo

Fan in delirio per Benji e Fede che oggi sono stati alla “Feltrinelli” di via Cavour a Palermo. Centinaia di teenager sono rimasti accalcati davanti alla libreria per dare il benvenuto al duo musicale che è arriverato nel capoluogo alle 15.

Benji e Fede hanno firmato le copie del nuovo disco "Siamo solo Noise" già ai vertici delle classifiche. Come si vede dalle immagini, erano tantissimi le giovani ragazze che hanno atteso ore per strappare un autografo ai loro beniamini.

