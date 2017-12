2017

Rapine, droga, mafia, Totò Riina, omicidi: i fatti del 2017 a Palermo

Un anno sotto il profilo giornalistico è davvero lungo da raccontare...

Un anno sotto il profilo giornalistico è davvero lungo da raccontare. Chi ha la fortuna di avere la passione per questo lavoro e poterlo fare ha la possibilità di avere il quadro più completo sui processi sociali, sulle norme che cambiano e che dettano “il comportamento sociale” o alle volte è il “comportamento sociale” che spinge la norma a essere modificata.

Palermomania.it è un giornale che abbraccia il mondo, l’Italia, la Sicilia, ma soprattutto Palermo, e in questa breve disamina dei fatti accaduti del 2017 ho preferito dedicarmi alla mia amata e sofferente città.

Non è facile raccontare Palermo, soprattutto per chi la ama, soprattutto se parliamo di contrasto al mercato della droga, alla mafia, all’abusivismo, alla lotta per i diritti dei disabili, agli incidenti stradali che hanno visto troppe vittime della strada, agli omicidi, ai cadaveri ritrovati, alle persecuzioni, alle elezioni amministrative e regionali di una politica che si ricicla e che non cambia.

Difficile commentare ogni singola notizia, ma se le mettiamo assieme è chiaro che esiste un mondo sommerso che si muove parallelamente al nostro, da dove si evince la disperazione di un comune cittadino che finge una rapina per saltare la rata da pagare (Finge una rapina e viene denunciata 69enne. Ecco perché, di come il terrorismo, Palermo, allarme bomba alla Stazione, ha cambiato il nostro modo di vivere i momenti di condivisione all’interno della nostra città che non sembra più essere nostra così come la libertà di muoverci, vivere e respirare Concerto Radio Italia: tutto pronto a Palermo ***VIDEO***.

E di fronte alla disperazione di chi, come solo a Palermo si sa fare con “l’arte di arrangiarsi”, c’è una politica che promette cambiamento nel sistema, ma poi come si usa dire dalle nostre parti “gira, vota e firria” attaccate alle poltrone ci sono sempre le stesse facce che ruotano e che, in alcuni casi, semplicemente cambiano ruoli e funzioni Leoluca Orlando '' 'u sinnacu'' di Palermo per la quinta volta; Elezioni regionali Sicilia, vince Musumeci: ''Sarò il presidente di tutti'', ma alla fine cosa è cambiato?

A fare da “contorno”, se così si può dire, a tutto questo naturalmente ci sono le operazioni delle forze dell’Ordine che hanno inflitto duri colpi alla mafia ''Elezioni'' vertici, estorsioni, controllo del territorio: colpito clan mafioso di Santa Maria di Gesù. Ecco i nomi *FOTO* e questo, ad oggi, è solo il più recente. Ma le forze dell’Ordine nel corso del 2017 hanno fatto luce anche sul fiorente mercato della droga Droga per la "Palermo bene" a fornirla Mafia e Camorra: 13 arresti ***VIDEO*** tra la “Palermo bene” e il coinvolgimento dei minori.

Come non parlare della stretta ai parcheggiatori abusivi che oggi ritroviamo ad ogni angolo di strada a Palermo (Palermo, controlli a tappeto per i parcheggiatori abusivi: scattate multe per circa 28mila euro), anche se purtroppo a poco è servito, perché sappiamo bene, ed è inutile nascondersi dietro a un dito, che la sanzione amministrativa o l’allontanamento non sono strumenti utili ad arginare questo fenomeno, in quanto, purtroppo, spesso si tratta di persone che non hanno nulla da perdere.

Ricordiamo la lotta dei diritti per i disabili che, giusto qualche mese prima delle elezioni regionali, è servita, mi chiedo oggi a cosa? Visto che i loro disagi sono stati solamente temporaneamente “tamponati” e nemmeno bene Disabili abbandonati, Pif contro Crocetta: "Si dimetta" ***VIDEO***.

D’altro canto c’è stata una parte della società che si è mossa in modo diverso promuovendo la cultura alla legalità Palermo, è arrivata al porto la Nave della legalità ***VIDEO*** e chi, i vece, se n'è andato in un giorno particolare Muore questa mattina nell'aula bunker: l'ultima intervista di palermomania.it al perito grafologo Carmelo Dublo.

Davvero complicato racchiudere in un solo articolo tutto quello che è accaduto commentandolo, di seguito ho messo in evidenza alcuni articoli di questo 2017.

E come si dice in queste circostanze: che il nuovo anno possa essere migliore di quello precedente.

Auguri dalla redazione di Palermomania.it.

Capitale Cultura 2018 è Palermo ***VIDEO***

Palermo, disabili: nuovo scontro tra Pif e Crocetta: "presidente tiri fuori le p...e" *VIDEO*

Omicidio boss Dainotti, il questore vieta i funerali pubblici

Agguato di mafia a Palermo: ucciso boss mafioso ***VIDEO***

Palermo, rapinato in mezzo al traffico, mentre si trovava dentro la sua auto

Caso firme false dei 5 Stelle, oggi l’udienza preliminare

Vaccinazioni obbligatorie, caos in Sicilia: presidi e famiglie in rivolta

Bufera su La Vardera: la sua candidatura sarebbe una farsa

È morto Vito Parrinello, fondatore del teatro Ditirammu

I Comuni siciliani dicono basta all'arrivo di migranti nelle loro strutture

Elezioni regionali: Crocetta lancia la sfida e si ricandida ***VIDEO***

393esima edizione del Festino di Santa Rosalia: tra tradizione e leggerezza

Istituto Nautico di Palermo: ecco il murales con Falcone e Borsellino ***VIDEO***

Palermo, decapitata statua di Falcone

Omicidio a Palermo in pieno giorno accanto al palazzo di Giustizia ***VIDEO***

Il saluto di Orlando al Dalai Lama: ''Grazie per essere un punto di riferimento nella nostra città''

Gigi Burruano per l'ultima volta sul palcoscenico del Teatro Biondo di Palermo *VIDEO*

Palermo, omicidio al ''Capo'': tra sacro e profano

Totò Riina torna a Corleone ***VIDEO***

Totò Riina al cospetto del vero ''Capo dei Capi''

