San Valentino: i fiori rimangono il regalo migliore

La festa degli innamorati è alle porte e per molti è partita la ricerca al regalo perfetto.

La festa degli innamorati è alle porte e per molti è partita la ricerca al regalo perfetto. A trionfare è un grande classico: un mazzo di fuori. Quasi un italiano su tre (30%) infatti per San Valentino preferisce comprare rose rosse o un bouquet assortito. È quanto emerge dalla rilevazione condotta da Coldiretti, anche se la metà delle coppie (45%), in realtà, per l'appuntamento del 14 febbraio ha deciso di non regalare niente, o almeno nulla di materiale.

Tra gli altri doni in testa ci sono - sempre stando alla ricerca della Coldiretti - cioccolatini o altri dolciumi (15%), gioielli o altri oggetti di valore (8%) mentre solo il 2% punta su un vestito o un altro capo di abbigliamento. L’omaggio floreale si conferma quindi simbolo della festa degli innamorati, ma attenzione: rischia di essere fonte di equivoci se non se ne conosce il linguaggio. Qualche regola? Il mazzo di rose infatti deve essere sempre composto in numero dispari, e occhio ai colori che comunicano sensazioni differenti. Insomma, con il rosso non si sbaglia mai.

