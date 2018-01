sexting

Sexting, l'eros ai tempi di Facebook e WhatsApp

Se siamo afflitti dalla routine coniugale e ci sentiamo pronti per mettere il nostro eros alla prova con qualcun altro che non sia il nostro partner, ecco che ci viene incontro il sexting. Una parola che unisce le parole "sex" (sesso) e "texting" (inviare SMS), con cui si indica l'invio di messaggini con testi oppure immagini piccanti che non lasciano spazio all'immaginazione. Può sembrare facile e quasi innocuo, ma qualche rischio lo si corre. Ecco cosa c'è da sapere.

In fondo, col nostro smartphone possiamo inviare di tutto, lo abbiamo sempre con noi, anche mentre facciamo la doccia o siamo alla scrivania dell'ufficio. Perché non farsi una foto? Solletichiamo allora la fantasia facendoci una scatto un po' osè... e se è venuto bene, perché non condividerlo, magari con qualcuno che abbiamo adocchiato o che ci ha fatto un po' il filo?

Tutto sommato, se non c'è un approccio fisico, se il sesso è solo virtuale, pare quasi che il tradimento sia lontano, molto lontano da noi. In realtà, incorrere in qualche inconveniente è piuttosto facile: meglio quindi attenerci a un piccolo vademecum per evitare guai inutili e mantenere saldi i legami di coppia.

Stuzzicare l'appetito: quando abbiamo voglia di rimettere un po' di pepe alla nostra relazione, un messaggino inviato al nostro lui con una fantasia erotica e una mise super sexy, magari mentre è immerso in una riunione importantissima, accende il desiderio e stimola la fantasia. Il sexting in questo caso pare sicuro, ma il rischio è che il messaggio arrivi proprio nel momento sbagliato o finisca per errore sotto occhi indiscreti, magari quelli di un collega. Può capitare anche di peggio: per esempio che venga inviato per errore al destinatario sbagliato.

Rapporti a distanza: l'amore a distanza è difficile da gestire, ma cellulare e PC possono essere un buon aiuto. Se alla sera ci assale un pensiero stuzzicante, possiamo praticare l'erotismo anche via web. Certo non è il massimo, ma si fa di necessità virtù. Dunque via libera a spogliarelli, purché la privacy sia assoluta.

La prudenza non è mai troppa: se abbiamo appena conosciuto un uomo che ci fa girare la testa e mette il nostro stomaco a dura prova con tutte le farfalle che ci svolazzano dentro, non siamo esenti dall'idea di stuzzicarlo con foto sexy e ammiccanti, magari anche piuttosto esplicite. Bene, anche se la persona non è tra gli indagati per reati sessuali, è molto meglio essere super prudenti. Il rischio che le immagini inviate possano finire sul web o sul cellulare del di lui amico mostrate come un trofeo è davvero troppo alto. Meglio attenersi alla sobrietà: da un lato aumenteremo il desiderio, dall'altro ci tuteleremo fino a comprovata serietà e discrezione del partner.

E se fosse un triangolo? Il sexting ci fa sentire serene e senza sensi di colpa, dandoci la giusta carica per una notte ad alto tasso di passione tra le lenzuola coniugali. Anche in questo caso la prudenza deve essere massima. A parte che prima o poi, a furia di stare attaccate al telefonino, il nostro partner potrebbe chiedere spiegazioni o - peggio! - voler guardare i messaggi, fermarsi alle sole foto potrebbe non bastare più e il tradimento da virtuale potrebbe diventare reale.

Fino all'ultimo: la certezza che una nostra foto sexy o video hot rimanga solo tra noi e il nostro lui deve essere del 100%, ma anche in questo caso non siamo del tutto al riparo dai pericoli. In caso di rottura con il partner, potremmo essere soggette a ricatti davvero intollerabili e lesivi della nostra dignità. Anche per questo fenomeno gli inglesi hanno trovato un nome: si tratta del "sextortion", cioè un ricatto che si può fare avendo a disposizione materiale sessuale compromettente. L'allarme arriva dalla Polizia di Stato che con l'iniziativa #unavitadasocial mette in guardia da tutti i fenomeni della cyber criminalità.

Mai con gli sconosciuti: la curiosità è femmina, si dice. Ma attenzione, perché se conoscere persone in chat o sui social network può essere divertente, d'altro canto sapere chi c'è dall'altra parte dello schermo (o del cellulare) è pressoché impossibile. Dietro una facciata da gentiluomo, può nascondersi un orco. Morale: sì al divertimento online, ma occhio a foto disinibite: potrebbero finire nelle mani di chiunque o essere condivise con chicchessia e per qualsiasi motivo. L'avventura è bella finché c'è il lieto fine, non dimentichiamolo. Inoltre, anche se sembra un divertimento innocente, un peccato veniale, una leggerezza ricordiamoci che il sexting è comunque un messaggio erotico: il nostro partner certo non gradirebbe, per usare un eufemismo.

Fonte: tgcom24

