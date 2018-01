Padre Pino Puglisi

Un francobollo commemorativo per ricordare Padre Puglisi

L'Ufficio filatelico e numismatico dello Stato della Città del Vaticano ha reso noto che le prossime emissioni filateliche del 6 febbraio 2018 saranno dedicate alla Pasqua e ai 25 anni della morte di Padre Pino Puglisi...

di Miranda Pampinella | Pubblicata il: 23/01/2018 - 17:58:45 Letto 331 volte

L’Ufficio filatelico e numismatico dello Stato della Città del Vaticano ha reso noto che le prossime emissioni filateliche del 6 febbraio 2018 saranno dedicate alla Pasqua e ai 25 anni della morte di Padre Pino Puglisi, assassinato per mano mafiosa il 15 settembre del 1993.

Il francobollo, realizzato dall’artista Marco Ventura, consiste in un minifoglio da 6 francobolli (dimensioni 130×110 mm) raffiguranti il beato Puglisi circondato dai ragazzi di cui si occupava nel quartiere Brancaccio di Palermo, dove era nato nel 1937, per strapparli dalla strada. Sullo sfondo la sua chiesa e in primo piano la dicitura: “La sera del 15 settembre 1993 don Pino Puglisi è assassinato a Palermo dalla mafia”.

Un uomo di Dio che non possiamo e non dobbiamo dimenticare: Pino Puglisi fu ordinato sacerdote nel 1960, consapevole della triste realtà del quartiere Brancaccio cercò nella sua attività pastorale in particolare di coinvolgere un sempre crescente numero di ragazzi nei gruppi parrocchiali strappandoli dal degrado della strada. La sua fu una lotta aperta e dichiarata alla mafia che, sentendosi minacciata, ne commissionò l’uccisione.

“Padre Pino Puglisi - ha affermato papa Francesco - è stato un sacerdote esemplare, dedito specialmente alla pastorale giovanile. Educando i ragazzi secondo il Vangelo vissuto li sottraeva alla malavita e così questa ha cercato di sconfiggerlo uccidendolo. In realtà però è lui che ha vinto con Cristo risorto”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!