Un libro è sempre un bel pensiero da ricevere a Natale, le emozioni che regala non passano mai di moda

Letteratura, cinema e musica sono passioni che ognuno di noi vive come se fossero una dimensione parallela in cui identificarsi per sognare, emozionarsi e commuoversi...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/12/2017 - 14:11:53 Letto 554 volte

Letteratura, cinema e musica sono passioni che ognuno di noi vive come se fossero una dimensione parallela in cui identificarsi per sognare, emozionarsi e commuoversi. Ognuno a suo modo, riesce sempre a ritagliarsi uno spicchio spazio-temporale per soddisfare il suo desiderio di leggere, guardare e ascoltare qualcosa di nuovo, non necessariamente in senso cronologico, che non ha ancora avuto la possibilità di sperimentare in prima persona. Qualche volta perché ne ha sentito parlare, altre perché ne ha letto una recensione, altre ancora perché è stato incuriosito da una copertina accattivante, da una locandina ammaliatrice o da un titolo seducente. E quando quel titolo che manca alla nostra collezione, materiale o virtuale che sia, è disponibile ad un acquisto economico, rapido e sicuro allo stesso tempo, pregustarne la fruizione è ancora più appassionante.

Al giorno d'oggi, acquistare libri, film e dischi online è l'opzione più consigliata per chi ha a cuore sia le ultime novità del mercato editoriale, cinematografico e discografico, sia i grandi classici che hanno fatto la storia di queste tre arti intramontabili. È comodo in quanto può essere fatto in qualsiasi momento e in qualsiasi parte di mondo, sicuro perché i migliori multistore del settore operano con tutte le tecnologie necessarie alla nostra salvaguardia, ed economico proprio in virtù del fatto che le condizioni di mercato garantiscono il massimo, proponendo sempre il miglior prezzo in assoluto se paragonato all'acquisto di tipo tradizionale. Inoltre, la qualità e la varietà dell'assortimento non temono competitor in nessun tipo di negozio fisico.

Nel settore dell'intrattenimento culturale, IBS è storicamente un leader la cui comprovata affidabilità produce da sempre feedback positivi per ogni tipo di acquisto. Non a caso è stato il primo sito di e-commerce in Italia. Nel 1998 ha effettuato la prima vendita online gestita con carta di credito e, da allora, ha innescato il più fiorente e vantaggioso mercato di libri, in formato cartaceo e in versione e-book, dvd, home video e videogiochi, ma anche cd, file mp3 e vinili, sia in Italia che nel mondo. E tutto ciò grazie ad un catalogo smisurato, a dei prezzi competitivi e ad un servizio efficiente e affidabile sotto ogni aspetto.

Con l'avvento e il successo dei codici sconto, le condizioni di acquisto sono ancora più favorevoli. I codici sconto sono reperibili su dei siti particolari, classificati come siti di codici sconto, appunto, che vogliono premiare i propri visitatori con dei coupon dalla validità immediata e effettiva. Applicando il codice alfanumerico da cui ognuno di essi è caratterizzato in fase di acquisto online, ad esempio utilizzando il codice sconto IBS “Z7LGN5” valido fino al 31/01/2017, si ottiene un ulteriore ribasso sul prezzo di copertina del libro o del dvd che si desidera comperare di ben 5€.

Prezzi stracciati sì, ma qualità e quantità inalterate per un marchio che ormai è una garanzia per gli italiani e non solo. Sarà uno shopping da ricordare, questa volta con piacere e compiacimento, quello di cui si parla ormai da tempo. Un prova ulteriore, semmai ce ne fosse bisogno, del grande valore aggiunto delle offerte online e dei codici sconto.

