Università italiane più care in Ue: troppe tasse e poche borse di studio

Gli studenti italiani pagano le tasse universitarie più alte d'Europa, non hanno di fatto accesso a un sistema di borse di studio...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/03/2018 - 11:54:23 Letto 353 volte

Gli studenti italiani pagano le tasse universitarie più alte d’Europa, non hanno di fatto accesso a un sistema di borse di studio e non hanno alcuna università tra le prime 100 del mondo. Secondo la classifica del Qs World University, il Politecnico di Milano è al 187esimo posto.

È quanto emerge dall’ultimo rapporto Eurydice dell’Unione europea dal quale si evince come solo il 10% degli studenti italiani abbia accesso a borse di studio. Il Paese dove studiare costa di più è il Regno Unito dove si spendono oltre 10mila euro l’anno, ma la Penisola si posiziona al secondo posto nel gruppo di 8 Paesi dove le tasse di frequenza oscillano tra i mille e i 3mila euro. Eurydice fotografa i sistemi di tassazione e di supporto finanziario agli studenti di tutta l’Unione europea con informazioni dettagliate su tasse, borse di studio, prestiti e altri benefit nei singoli paesi. E si scopre, per esempio, che in Inghilterra e nei Paesi Bassi le borse di studio sono state sostituite dai prestiti e che in Germania gli studenti extraeuropei pagano le tasse solo in uno dei 16 Länder (nel Baden-Württemberg) e che nella Repubblica Ceca tutti possono studiare gratuitamente a patto di seguire corsi tenuti nella lingua nazionale.

Primeggiano Danimarca, Malta, Svezia, Finlandia e Scozia: per la gran parte degli studenti le tasse sono a zero, ma in aggiunta quasi tutti hanno accesso a borse di studio e finanziamenti che, sottolinea il rapporto, “garantiscono un elevata indipendenza economica agli studenti”. Secondo la Ue un approccio di questo tipo “mostra l’esistenza di investimenti pubblici significativi” per permettere a tutti di studiare ed essere indipendenti. Appena sotto ci sono Repubblica Ceca, Germania, Estonia, Cipro, Polonia, Slovenia e Slovacchia dove la gran parte degli studenti spende meno di cento euro: paga di più chi ottiene risultati mediocri, all’insegna della meritocrazia. In compenso sono scarsi i finanziamenti agli studenti. Poi ci sono Lussemburgo, Galles e Inghilterra che hanno alte tasse, ma altrettanto alti finanziamenti e Borse di Studio.

In fondo alla classifica ci sono Irlanda, Spagna, Paesi Bassi, Portogallo, Svizzera e Liechtenstein dove il livello delle tasse cresce ancora, raggiungendo anche il limite di 3mila euro l’anno. Tra tutti l’Italia è il Paese che fa peggio. Il caro tasse, infatti, non è stabilito da un sistema di Borse di studio o prestiti adeguato: vi ha accesso solo il 10% degli studenti. Un sistema in qualche modo perverso che, come nota la Ue, “tende a rendere gli studenti dipendenti dal supporto finanziario famigliare o dal lavoro. E questo rendere più difficile, in particolare per gli studenti svantaggiati, l’accesso all’educazione superiore”.

