Vacanze di Natale: le migliori mete a basso costo

L’inverno è arrivato, il freddo inizia a farsi sentire e le vacanze ormai sono un ricordo lontano. Buoni motivi per chiudersi in casa? No! Viaggiare nei mesi invernali può regalarvi molte sorprese, è il modo migliore per prendersi una meritata pausa dalla routine ed esplorare qualche bellissima città del mondo fuori stagione, approfittando di tanti voli economici e offerte davvero imperdibili.

Vediamo alcune mete per un viaggio di Natale a basso costo.

Mercatini di Natale

In genere durano fino al giorno di Natale e rappresentano al meglio lo spirito di questo periodo. Stiamo parlando dei mercatini. Tra i più belli sicuramente quello di Trento, Bolzano, Bressanone e Merano. Potrete restare in Italia risparmiando sulle spese di viaggio.

Moldavia

È la nuova meta low cost, tra le destinazioni consigliate da Lonely Planet per il 2018. Vicina, con tanti voli a disposizione per raggiungerla, la Moldavia è una meta dove c'è molto da vedere (città, siti archeoelogici, natura e gastronomia) senza spendere cifre spropositate.

Berlino

Berlino è una delle capitali più affascinanti, e anche più economiche, d'Europa. Dormire in un ostello può essere un buon modo per risparmiare. Alcuni siti offrono soluzioni a partire da 18 euro a notte con la possibilità di usufruire del 3x2. I monumenti innevati, i viali silenziosi, il calduccio dei tanti musei e le serate nei locali più trendy d’Europa per scacciare via il freddo: godetevi tutto il fascino di Berlino in un weekend low cost da prendere al volo.

Firenze

Restando in Italia si risparmia molto sulle spese di viaggio. A Firenze, per esempio, per gli alloggi si trovano offerte molto vantaggiose, a partire da 19 euro, e la possibilità di usufruire di un'offerta 3x2.

Belmond Venice Simplon-Orient-Express

Un giro sull'Orient-Express può essere una buona idea per un viaggio di Natale low cost. Per tutto il mese di dicembre, British Pullman e Northern Belle (i due treni diurni) propongono itinerari con visite ai mercatini natalizi.

Vienna

Vienna è una città magica da visitare durante il periodo natalizio. Per risparmiare un po' di soldi viaggiare in treno può essere una buona alternativa a un volo costoso.

Crociera sul Danubio

Una mini crociera sul Danubio o sul Reno può rappresentare un viaggio alternativo e nemmeno tanto dispendioso. Cinque giorni in cui potrete visitare mercatini e ammirare da un battello le bellezze di diverse città europee spendendo meno di 400 euro.

Negli alberghi diffusi

L'idea di albergo diffuso esiste da diversi anni, ma solo di recente si sta diffondendo in maniera capillare. In sostanza si tratta di antichi borghi, ristrutturati a dovere, che vengono adibiti a residenze turistiche. In questo modo si dà la possibilità ai viaggiatori di vivere il paese nella sua totalità, con un occhio di riguardo al portafoglio.

Mar Rosso

Se non potete rinunciare al mare d'inverno, ma volete evitare di spendere cifre da capogiro, il Mar Rosso può rappresentare una buona opzione di viaggio natalizio. Spulciando sui vari siti Internet è possibile trovare offerte a partire da meno di 800 euro per 7 giorni in un resort all inclusive.

Madrid

Se invece preferite migrare più a sud, eccovi accontentati. Madrid vi accoglierà nel suo inverno anomalo fatto di ottime cene, arte e movida - e l’entusiasmo contagioso dei nostri vicini spagnoli farà il resto.

Amsterdam

Un’occasione unica per visitare la stupenda città dei canali illuminata dalle magie dell’Amsterdam Light Festival, che da fine novembre a metà gennaio riempie le vie della capitale olandese di colori e spettacoli suggestivi. Non perdetevela!

Malta

Con una temperatura media di 16 gradi, La Valletta, dichiarata per intero Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, è ufficialmente la capitale europea più calda durante i mesi invernali. Forse non è abbastanza per fare il bagno, ma di certo è un ottimo motivo per volare a sud alla scoperta di questa isola meravigliosa.

Couchsurfing

Se il vostro budget non vi consente di fare vacanze troppo dispendiose, ma non volete rinunciare a un viaggio natalizio, vi consigliamo il couchsurfing. Letteralmente significa "saltare da un divano all'altro". Si tratta di un programma che permette di mettere in contatto persone da ogni parte del mondo; da una parte c'è chi mette a disposizione una stanza o il divano di casa, dall'altra c'è chi cerca un posto in cui poter sostare per qualche giorno.

