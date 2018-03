Villa Alliata di Pietratagliata

Villa Alliata di Pietratagliata: una decadenza senza sosta

Ubicata in via Serradifalco, era la residenza di Raniero Alliata, conosciuto come il principe mago, che vi dimorò fino a quando morì.

La magia di Villa Alliata di Pietratagliata è durata circa un secolo, perché da quando l'ultimo principe Raniero morì in solitudine nel 1979, il degrado dell’edificio e del parco non si sono mai fermati.

La villa, di stile neogotico, progettata dall’architetto Francesco Palazzotto nel 1878 per volontà del principe Luigi Alliata fu costruita in un momento di grande rinascita economica e culturale della città. Ma con il sacco edilizio che vide il declino urbano di Palermo per colpa della connivenza tra la politica del partito Lima-Ciancimno e la borghesia aristocratica decadente, il giardino fu trasformato in un triste condominio che sovrasta la villa. Una decadenza che non ha avuto sosta, fino ad arrivare al sequestro giudiziario e alla relativa asta della villa, ancora oggi abbandonata ma spesso visitata da ladri che hanno portato via apparati decorativi in legno, il grande camino, le maioliche e perfino gli stemmi sulle finestre…poi, anche il tempo e l’abbandono hanno fatto il resto. Anche quest’anno la nuova asta fallimentare bandita il 9 gennaio, per la cifra di 350mila euro di base per 1600 metri quadri di edificio storico, è andata a vuoto, poiché anche questa volta nessuna la vuole acquistare. Nemmeno le istituzioni che hanno permesso nel 2001 di trasformarlo in rifugio per vagabondi e senzatetto.

Eppure, questo luogo magico un tempo ritrovo di intellettuali e aristocratici, lasciato in eredità ai discendenti dei Chiaramonte Bordonaro Alliata, attende di ritornare a splendere.

