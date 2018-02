violenza sulle donne

Violenza sulle donne, aumentano il numero di casi gravi e figli sempre più testimoni

''Aumenta il numero di episodi più gravi ed efferati di violenza sulle donne...''

"Aumenta il numero di episodi più gravi ed efferati di violenza sulle donne, mentre i maltrattamenti che possiamo definire 'più lievi' diminuiscono, anche grazie a una maggiore consapevolezza che si sta diffondendo. Secondo le indagini Istat del 2006 e del 2014, la percentuale delle vittime che ammette di 'aver avuto paura per la propria vita' è salita dal 18,8 al 34,5%". A fare il punto è la statista sociale Linda Laura Sabbadini, tra i relatori del corso di formazone per giornalisti "Stop alla violenza di genere. Formare per fermare", organizzato a Roma, Napoli e, prossimamente, Milano, con il sostegno del Gruppo Menarini e in collaborazione con il Dipartimento delle Pari Opportunità.

Circa una donna su tre almeno una volta nella vita, ha subito episodi di violenza, ma il sommerso rappresenta ancora la grande maggioranza dei casi. Tuttavia, aumenta la consapevolezza. "Il numero dei casi meno gravi, soprattutto tra le giovani, - prosegue l'esperta- è in diminuzione, probabilmente perché rispetto a qualche tempo fa, le donne reagiscono di più, denunciano di più e si sentono meno isolate. Raddoppia, secondo le indagini Istat, la quota di quelle che considerano la violenza come un reato, passando dal 6,7 all'11,8%. Ma questo porta anche a una reazione maschile più grave che in passato". Del tema, d'altronde, se ne parla anche di più sui media.

"Negli ultimi anni - sottolinea Paola Barretta dell'Osservatorio di Pavia - c'è stato tanto incremento di attenzione nei confronti della violenza di genere nei contenitori di informazione e in prima serata. Questo ha portato a sensibilizzare l'opinione pubblica. Manca però una attenzione sistematica". Importante è però non solo quanto, ma come se ne parla. Perché anche la scelta delle parole conta. "La formazione è importante a tutto tondo, e anche a livello di comunicazione, perché quando si racconta una storia di violenza fa un'enorme differenza il modo in cui si racconta", precisa Lucia Annibali, consulente per le Pari Opportunità della sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi. "E questo vale non solo nei confronti della donna in sé, ma anche rispetto alla società stessa, ovvero al servizio di educazione sociale che si fa. Raccontarla nel modo giusto può diventare un modo per aiutare anche altre donne in difficoltà", sottolinea l'avvocatessa, che dopo la violenza subita dall'ex ha dedicato la sua vita ad aiutare le donne.

Inoltre la violenza sulle donne non rovina solo la vita di chi la subisce in prima persona, ma spesso non risparmia i figli, testimoni in circa sei casi su 10 di quanto avviene tra le mura domestiche. Le conseguenze dell'assistere a questi maltrattamenti sono spesso ignorate ma possono durare per tutta la vita.

"In circa il 60% dei casi segnalati al nostro Servizio abbiamo a che fare con violenze domestiche, ma solo nel 18% di questi casi le donne dichiarano inizialmente che i figli hanno assistito. Mentre dopo colloqui accurati emerge che i figli sono quasi sempre consapevoli della violenza", spiega Alessandra Kustermann, direttora UOC del Soccorso Violenza Sessuale e Domestica del Policlinico di Milano. Dei danni che questo provoca sui bambini, però, si parla ancora troppo poco. "Si va da comportamenti violenti e forme di bullismo - sottolinea Danila Pescina, psicoterapeuta e criminologa - all'abuso di alcolici o disturbi del comportamento alimentare; i ragazzini inoltre possono sviluppare un disturbo post-traumatico da stress o depressione".

Oltre a rischiare di soffrire di bassa autostima, inoltre, "non sviluppano empatia, per questo i maschi diventano più inclini a mettere in atto violenza nelle relazioni di coppia. E le femmine, a subirla". Di qui l'appello ai futuri parlamentari. "Potremmo pensare - conclude Kustermann - a un progetto di legge che sposti la violenza 'assistita', ovvero quella a cui i figli sono costretti ad assistere, da aggravante, quale è oggi, a vero e proprio reato. Perché si tratta, di fatto, di una forma di maltrattamento".

