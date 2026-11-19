Musical per famiglie

Arriva Lucilla in Sicilia: sold out a Palermo, ultimi appuntamenti a Ragusa e Catania il 5 e 8 dicembre

La Fatina del Sole porta nei teatri siciliani ''Arriva Lucilla - Il nuovo show'', uno spettacolo tra concerto e musical dedicato ai bambini. Tre appuntamenti alle 18: tutto esaurito al Teatro Golden di Palermo, biglietti ancora disponibili per Ragusa e Catania.

Lucilla arriva in Sicilia con il suo nuovo spettacolo teatrale e registra già il tutto esaurito a Palermo. La Fatina del Sole, protagonista di uno dei fenomeni musicali più seguiti dai bambini sul web, sarà in scena con «Arriva Lucilla – Il nuovo show» per tre appuntamenti: sabato 5 dicembre 2026 a Ragusa, lunedì 7 dicembre a Palermo e martedì 8 dicembre a Catania.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 18. La data del Teatro Golden di Palermo è già sold out, mentre prosegue la vendita dei biglietti per il Teatro Duemila di Ragusa e il Teatro Metropolitan di Catania.

Il tour arriva dopo la pubblicazione del libro «Arriva Lucilla – Raggi di felicità», edito da Mondadori Electa, che ha raggiunto il primo posto nella propria categoria su Amazon.

Un nuovo spettacolo tra musica, fantasia e divertimento

«Arriva Lucilla – Il nuovo show» è un live completamente rinnovato, a metà strada tra concerto e musical, pensato per coinvolgere i più piccoli e le loro famiglie attraverso canzoni, racconti e momenti di partecipazione.

Al centro dello spettacolo c'è la storia della Fatina del Sole, che torna a scendere sulla Terra per incontrare i bambini. Da qui prende vita un'avventura musicale che racconta la sua missione e il legame con il pubblico.

Il nuovo allestimento propone anche un messaggio educativo: aiutare i bambini a riconoscere e affrontare le proprie paure, come quella del buio, trasformandole in occasioni di crescita e consapevolezza.

Lo spettacolo, della durata di circa 75 minuti, presenta una scenografia luminosa e colorata, accompagnata da coreografie e dalle canzoni più amate del repertorio di Lucilla.

Accanto alla protagonista ci saranno le sue inseparabili amiche Lunetta, Stellina, Sirio e Celeste, coinvolte in un viaggio tra musica, emozioni e fantasia.

Lucilla, dal successo su YouTube ai teatri italiani

La popolarità di Lucilla è legata anche ai risultati ottenuti sulle piattaforme digitali. Il suo canale YouTube conta oltre un milione di iscritti, mentre i video hanno superato complessivamente un miliardo e mezzo di visualizzazioni.

Il nuovo spettacolo rappresenta il passaggio dall'esperienza digitale all'incontro diretto con il pubblico, attraverso una produzione teatrale che unisce intrattenimento e contenuti educativi.

La prima tournée nazionale proseguirà fino ad aprile 2027, attraversando numerose città italiane.

La produzione è di Alman Kids, con la direzione artistica di Alberto Mantovani. La sceneggiatura è firmata da Lucilla e Alberto Mantovani, la scenografia è di Ludovico Gandellini, le coreografie di Giada Ceroni e i costumi di Jessica Cornalis.

Le tre date siciliane e i biglietti

Il calendario degli appuntamenti in Sicilia prevede:

Sabato 5 dicembre 2026 , ore 18 – Teatro Duemila, Ragusa .

Lunedì 7 dicembre 2026 , ore 18 – Teatro Golden, Palermo ( sold out ).

Martedì 8 dicembre 2026, ore 18 – Teatro Metropolitan, Catania.

I biglietti per gli spettacoli di Ragusa e Catania sono disponibili sul circuito TicketOne.

Ulteriori informazioni sulla tournée e sulle prenotazioni sono disponibili attraverso Alman Music e il sito ufficiale di Lucilla.