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''I Fratelli De Filippo'' di Sergio Rubini conquista il pubblico del Teatro Al Massimo di Palermo

Lo spettacolo diretto e interpretato da Sergio Rubini inaugura la stagione teatrale 2026-2027 del Teatro Al Massimo di Palermo, raccontando la storia, i conflitti e il talento dei tre fratelli che hanno segnato il teatro italiano.

Il pubblico palermitano ha apprezzato lo spettacolo che ha inaugurato il cartellone per la nuova Stagione 2026-2027 del Teatro Al Massimo di Palermo, “I Fratelli De Filippo”, uno spettacolo tratto dal libro “Vita di Eduardo” di Maurizio Giammusso, diretto e interpretato da Sergio Rubini.

Con la sceneggiatura di Carla Cavalluzzi, Angelo Pasquini, Sergio Rubini e le musiche di Nicola Piovani a cura di Pasquale Filastò, i costumi di Maurizio Millenotti, la scenografia di Roberto Crea. Sul palco, insieme a Rubini, Susy Del Giudice, Marianna Fontana, Francesco Del Gaudio, Antonio Orefice, Angela Rosa D'Auria, Simone Borrelli ed Emanuela Saccardi.

Prima di essere uno spettacolo, Sergio Rubini ne aveva fatto un film nel 2021. Il film era stato accolto positivamente dalla critica cinematografica, ottenendo candidature ai David di Donatello, Nastri d'Argento e Globi d'Oro, vincendo in tutte e tre le premiazioni per la colonna sonora di Nicola Piovani, e ne propone qui, per la stagione del Teatro Al Massimo, una versione teatrale, con dovizia di particolari.

Lo spettacolo narra gli inizi della carriera dei fratelli Eduardo, Peppino e Titina De Filippo, figli naturali del grande attore e drammaturgo Eduardo Scarpetta, che li educa al teatro ma non li riconosce come propri.

Dopo la morte di Scarpetta, i figli legittimi ereditano il patrimonio, mentre i tre fratelli restano privi di eredità materiale, ma ereditano dallo “zio” Eduardo un talento eccezionale. La narrazione si concentra sul tentativo di formare un trio teatrale proprio, superando conflitti familiari e artistici.

Stanchi di non poter esprimere appieno il proprio potenziale, i tre iniziano a pensare di formare una compagnia propria. I fratelli De Filippo, tuttavia, nonostante l'affetto fraterno, hanno numerose incomprensioni e rivalità: Titina, di scarsa avvenenza, viene tacciata dagli altri due di non incarnare gli ideali di bellezza femminile; Peppino mal sopporta la tendenza di Eduardo a primeggiare, cosa che lo porta spesso a sentirsi messo in ombra. Tutto ciò porta i tre ad accantonare molte volte il progetto del trio e a rimanere lungamente separati.

Affascinato dal teatro di Luigi Pirandello, Eduardo lascia la compagnia di Vincenzo per essere scritturato in una compagnia di Milano; propone a Peppino di seguirlo, ma all'ultimo momento il fratello rinuncia e prende il suo posto nella compagnia di Vincenzo Scarpetta: questo segna una grande frattura tra i due, destinata a non sanarsi mai del tutto. Questa è la trama dello spettacolo portato in scena dalla compagnia di Sergio Rubini a Palermo.

Eduardo intanto matura l'idea di creare un nuovo tipo di teatro lontano da quello scarpettiano, il quale, più che mettere in ridicolo la società napoletana, sia in grado di evidenziarne anche i lati romantici e tragici, in modo da indurre il pubblico a pensare e ridere al contempo.

Inizia a scrivere un nuovo atto unico, che diventerà poi il suo capolavoro “Natale in casa Cupiello”. I tre fratelli lavorano alacremente al progetto e cosi riescono a ottenere un ingaggio al prestigioso Teatro Kursaal di Napoli.

La compagnia di Sergio Rubini chiude l'ultima scena sul palco del Teatro al Massimo con l'ennesimo litigio tra Eduardo e Peppino prima della prima di “Natale in casa Cupiello”.

“Natale in casa Cupiello” riscuoterà un enorme successo e sarà il punto di partenza per la leggendaria carriera dei De Filippo. I tre fratelli reciteranno insieme fino al 1944, quando si separeranno definitivamente in seguito all'ennesimo litigio tra Eduardo e Peppino; Titina si affermerà come artista e attrice nelle commedie scritte apposta per lei dal fratello; Peppino diventerà a sua volta un commediografo e intraprenderà una fruttuosa carriera nel cinema; Eduardo diventerà uno dei più influenti drammaturghi del mondo.

E questo è il caso in cui il teatro, incontrando il pubblico, diventa didattica educativa.