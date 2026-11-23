Teatro

''Il giuoco delle parti'': Pippo Pattavina porta in scena le maschere e le contraddizioni di Pirandello

Successo di pubblico per l'inaugurazione della stagione Turi Ferro 2026-2027. Pippo Pattavina porta in scena il celebre dramma pirandelliano, diretto da Giampaolo Romania, tra maschere sociali, ironia e riflessioni sull'esistenza.

Successo di pubblico all’inaugurazione della stagione Turi Ferro 2026-2027 con Pippo Pattavina in “Il giuoco delle parti” di Luigi Pirandello, per la regia di Giampaolo Romania, con Riccardo Maria Tarci, Giuseppe Ferlito, Aldo Toscano, Giuseppe Parisi, Giovanni Maugeri ed Emanuela Muni.

Scene: Salvo Manciagli – Direttore di scena: Franco Sardo – Costumi: Sartoria Pipi Palermo – Sarta: Isabella Sturniolo – Datore luci/fonico: Santi Rapisarda.

“Il giuoco delle parti” è un celebre dramma teatrale di Luigi Pirandello, scritto nel 1918. È una pièce che esplora temi come l'inganno, l'identità, le maschere sociali, riflettendo sul ruolo che ognuno recita nella vita e nei rapporti umani.

Pippo Pattavina, attore siciliano di grande prestigio, è noto per aver interpretato diverse opere di Pirandello. La sua interpretazione porta una sensibilità particolare, dato il suo profondo legame con la cultura siciliana e la tradizione pirandelliana.

Questo dramma, derivato dalla novella “Quando si è capito il giuoco” del 1913, si inserisce nel panorama delle opere che affrontano con straordinaria modernità la complessità delle relazioni umane e la contraddittorietà dell’esistenza.

La realtà non è un concetto assoluto, ma qualcosa di profondamente soggettivo e influenzato dalle percezioni individuali.

Il titolo stesso, “Il giuoco delle parti”, suggerisce che la vita non è altro che un teatro in cui i personaggi si alternano nei ruoli di vittima e carnefice, vincitore e vinto. Nessuno è davvero ciò che appare, e ogni azione è il risultato di un complesso intreccio di motivazioni spesso nascoste.

Leone Gala (Pippo Pattavina) è un uomo colto e disilluso che osserva la vita con fredda razionalità, sottraendosi alle passioni. Il suo matrimonio con Silia è ridotto a un meccanismo di ruoli e apparenze. Quando la moglie e il suo amante Guido Venanzi cercano di metterlo alle strette, Leone risponde con ironia e lucidità, ribaltando la dinamica della vicenda.

La regia di Giampaolo Romania sottolinea la messa in scena essenziale, carica di tensioni emotive, nelle scene di Salvo Manciagli e nei costumi della Sartoria Pipi di Palermo, che fungono da simboli delle convenzioni borghesi. Bravi tutti gli attori che rappresentano il dramma e, in particolare, Emanuela Muni, che nel ruolo di Silia interpreta egregiamente il personaggio.

Quando la moglie Silia e il suo amante Guido Venanzi coinvolgono Leone in una situazione destinata a finire in un duello, egli reagisce con lucidità e ironia taglienti, capovolgendo le sorti della vicenda e trasformando la trappola in uno strumento contro l’amante.

Leone Gala (Pippo Pattavina) sceglie di distanziarsi dalla realtà. Questo atteggiamento non è passività, ma strategia: la sua distanza diventa “arma silenziosa” che mette a nudo il confine inquietante tra intelligenza e disumanità. Il finale, con Leone Gala che, seduto, taglia un uovo a metà facendone saltare un pezzo, interpreta bene il concetto, offrendo agli spettatori del teatro un finale pieno di significato, cioè quello di interrogarsi su quanto sia reale la libertà di sottrarsi ai ruoli sociali e cosa resti di noi quando decidiamo di “non giocare più”.