Il Barbone di Partanna

La Forza della narrazione ne ''Il Barbone di Partanna'', uno spettacolo al teatro di Verdura di Palermo forte e intenso che ''Fa Riflettere''

Un viaggio tra dolore, emarginazione e speranza che lascia il pubblico profondamente commosso.

Angelo Drummer

Assistere allo spettacolo teatrale "Il Barbone di Partanna" al teatro di Verdura di Palermo è stato come frequentare un corso intensivo di lezioni sulla "Umanità". Umanità tanto carente e obsoleta ai giorni nostri, se si considerano le molte guerre in atto nelle diverse parti della terra, i genocidi, i tanti casi di bullismo e femminicidio che giornalmente occupano l'informazione giornalistica oltre ai tanti altri problemi.

L'atteggiamento comune di fronte a queste atrocità e nefandezze sta diventando, purtroppo, di "quasi assuefazione" da parte di tutti noi. Ben venga, allora, un tema come quello proposto da "Il Barbone di Partanna" che ha avuto per gli spettatori l'effetto di una forte scossa che sveglia da un profondo torpore.

L'invasione dello spazio teatrale da parte di un gruppo di barboni ha subito suscitato stupore nello spettatore, che ha avuto all'inizio un momento di sbalordimento e di smarrimento. Questo gruppo di "invisibili" ha sconvolto il programma già stabilito, proprio come avviene nella vita reale di fronte ad un imprevisto che sconvolge la quotidianità.

Forti e toccanti sono stati i temi proposti: emarginazione sociale, fragilità, dolore, solitudine, problematiche fisiche e interiori, grida di dolore e di aiuto della maltrattata natura. Ogni personaggio, attraverso la narrazione intima, ha condiviso l'esperienza che lo ha portato a questa scelta difficile e radicale di vita che lo ha consegnato all'emarginazione totale.

Anna Mauro, regista e autrice, con maestria e delicatezza ha saputo, tramite i testi e la recitazione efficace di bravi attori, trattare questi temi difficili. Le storie diverse sono spaccati toccanti di vita reale. In tutte queste narrazioni il "dolore" è il substrato comune di ogni situazione come la perdita di una persona cara, le dipendenze ossessive che danno l'illusione immediata ed effimera della liberazione dai problemi e tanto altro. Tra gli attori, particolarmente apprezzati: Marcello Ruggiero, Maurizio Razete, Caterina Cavarretta, Anna Streva, Donatella Cugliara, e Salvo Rubino (attore e musicista)

Una figura particolarmente magica è stata quella di Ariel interpretata in maniera eccellente dalla eclettica artista Gabriella Lupinacci che con una struggente interpretazione, sentita recitazione, con danza ed espressività ma anche con la propria creazione in live painting, ha urlato contro tutte le nefandezze delle guerre e non solo. I pannelli di colore rosso profondo e nero realizzati dall'artista, rappresentano non solo le macerie del terremoto del Belice ma anche i disastri delle guerre e quelli provocati all'ambiente dall'incuria dell'uomo. Che inquina e incendia distruggendo il pianeta.

Un apprezzamento particolare va alla regista e autrice Anna Mauro la quale ha saputo sicuramente alimentare, cogliere e coordinare la sinergia di tutto lo staff e la produzione, realizzando uno spettacolo di pregio. Complice anche l'équipe di tecnici per scenografia (Sergio Pochini che si occupa anche della produzione e Tiziana Di Vita) costumi, audio e luci di Giuseppe Vacca, musiche di Aldo Reina.

"Il Barbone di Partanna" è uno spettacolo che fa riflettere e che lascia un segno profondo nel pubblico.