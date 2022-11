sport a Palermo

12 Ore On the Road: lo sport ritrova le piazze di Palermo

Giornata all'insegna dell'inclusione e della solidarietà quella promossa dalla società Palermo Basket con il patrocinio del Comune di Palermo.

Un campo polivalente allestito in Piazza San Paolo, punto di riferimento del quartiere palermitano di Borgonuovo, dove bambini e bambini, ragazzi e ragazze hanno potuto cimentarsi nel basket, nel volley e nelle arti marziali.



«Quella di portare nuovamente lo sport in periferia è un disegno che personalmente avevo in mente da tempo - le parole dell’Assessore allo Sport, Sabrina Figuccia, presente questa mattina alla prima tappa della 12 Ore On The Road -, per questo motivo siamo stati felicissimi di poter sostenere questo evento. Iniziative come questa sono fondamentali per riconnettere quel tessuto sociale troppo spesso lasciato indietro e che invece rappresenta il cuore pulsante della città».



«Ringraziamo i nostri partner e il Comune di Palermo per averci accompagnato in quella che è l’ennesima iniziativa che promuoviamo per la città e che oggi, con la prima tappa, ha idealmente tagliato il nastro di partenza per altre giornate simili in altri quartieri palermitani - spiega Francesco Lima, presidente di Palermo Basket, società promotrice dell’evento -. Bambini che giocano insieme, all’aperto e nel loro quartiere, è esattamente la fotografia della città che sogniamo».

