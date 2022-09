Al via alla Cursa di Ciclopi: 510 km a piedi da Cefalù all'Etna

Cursa di Ciclopi

Al via alla Cursa di Ciclopi: 510 km a piedi da Cefal¨ all'Etna

Quasi 510 chilometri da percorrere a piedi in una settimana, con un dislivello di oltre 20.000 metri, dalle coste del mar Tirreno fino alla cima dell'Etna e ritorno.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/09/2022 - 16:24:48 Letto 673 volte

Quasi 510 chilometri da percorrere a piedi in una settimana, con un dislivello di oltre 20.000 metri, dalle coste del mar Tirreno fino alla cima dell’Etna e ritorno.

Questa la sfida che attende i 500 partecipanti internazionali alla “Cursa di Ciclopi”, la gara di ultra-trail prevista in Sicilia dal 22 aprile del 2023, le cui preiscrizioni cominciano questa settimana e che costituisce la novità per il 2023 nel circuito TORX® eXperience.

Il percorso, il più lungo di questo tipo in Italia e fra i più lunghi d’Europa e del mondo, si snoda attraverso 4 parchi regionali, con partenza e arrivo nella città normanna di Cefalù, patrimonio dell’UNESCO, attraversando il territorio di 50 diversi comuni fra cui 8 fra i borghi più belli d’Italia e correndo lungo una parte del Sentiero Italia.

Lungo il percorso, i partecipanti troveranno 8 “basi vita” e decine di punti di ristoro dove potranno riposarsi e ricevere assistenza.

La gara è stata preceduta quest’anno da una “edizione zero” durante la quale dieci atleti e atlete hanno completato il percorso per testarne le caratteristiche, valutare eventuali modifiche, decidere il più opportuno posizionamento dei punti di assistenza. La Cursa dei Ciclopi è parte del progetto TORX® eXperience, lanciato da VDA Trailers, che raggruppa competizioni internazionali accomunate dall’esperienza e dai valori del TORX®: lo spirito trail, i magnifici paesaggi ed un’organizzazione di alto livello. Come tutte le gare del circuito TORX® eXperience, anche la Cursa di Ciclopi mette a disposizione un numero limitato di PAX - in questo caso saranno 100 - per gli atleti che completeranno il percorso. Grazie al nuovo sistema dei PAX, infatti, è possibile sognare la sfida delle sfide, il mitico Tor des Géants® dell’anno successivo senza passare dal sorteggio.

Regolamento, modulo di preiscrizione e ulteriori informazioni sul sito internet della gara www.cursadiciclopi.com

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!