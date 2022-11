Amichevole Austria-Italia 2-0: primo tempo da dimenticare per gli azzurri di Mancini

Austria-Italia 2-0

L'Italia cade 2-0 a Vienna contro l'Austria nell'ultima amichevole dell'anno.

L'Italia cade 2-0 a Vienna contro l'Austria nell'ultima amichevole dell'anno e saluta con una sconfitta un 2022 tutt'altro che esaltante. Il match si decide in un primo tempo davvero da dimenticare per i ragazzi di Mancini, che subiscono a lungo il gioco avversario e vengono puniti dalle reti di Schlager (6') e Alaba (35'). Un po' meglio nella ripresa, pur senza acuti particolari. Gli Azzurri ora assisteranno ai Mondiali da spettatori, poi torneranno in campo a marzo per le prime gare di qualificazione a Euro 2024.

IL TABELLINO

Austria (4-2-3-1): Lindner; Posch, Lienhart, Alaba, Woeber 6 (27' st Mwene); Seiwald, Schlager; Baumgartner 6 (36' st Grillitsch), Sabitzer, Adamu 6,5 (36' st Schmid); Arnautovic 7 (27' st Gregoritsch).

Ct: Rangnick

Italia (3-4-3): Donnarumma; Gatti 5 (1' st Pessina), Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo 5 (1' st Scalvini), Barella 5,5 (45' st Miretti), Verratti, Dimarco; Politano 5 (1' st Chiesa), Raspadori 5,5 (27' st Gnonto), Grifo 5 (1' st Zaniolo).

Ct: Mancini

Arbitro: Dingert

Marcatori: 6' Schlager (A)

Ammoniti: Seiwald (A), Chiesa (I), Posch (A)

