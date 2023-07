campagna abbonamenti Palermo

Calcio, al via la campagna abbonamenti 23/24 del Palermo

Tifosi e squadra come una cosa sola: benefit per vecchi e nuovi abbonati, iniziative solidali e novità per le famiglie.

A partire da mercoledì 5 luglio alle 13.00 prende il via la nuova campagna abbonamenti del Palermo, valida per il campionato di Serie B 2023/2024.

Anche quest’anno grandi protagonisti i vecchi abbonati (20222-2023) che potranno approfittare di un lungo periodo di prelazione per rinnovare o cambiare il proprio posto a tariffe agevolate rispetto al costo di tutte le singole gare. Per loro, più del 40% di sconto in alcuni settori e almeno il 50%di sconto in tutti i settori per tutti gli Under 16.

Benefit anche per i nuovi abbonati, che con la tessera stagionale risparmieranno in alcuni casi fino a più del 30% della somma delle gare acquistate singolarmente.

Rinnovata la convenzione con l’Università di Palermo, mentre novità di quest’anno è la “promo famiglia”, dedicata alle famiglie e agli under 14, a cui sarà riservato uno specifico settore dello stadio in gradinata superiore.

L’intera campagna abbonamenti sostiene quest’anno un progetto solidale a favore della comunità cittadina contro la dispersione scolastica. Abbonandosi, i tifosi del Palermo “adotteranno” infatti studenti palermitani in condizioni sociali e familiari difficili, consentendo loro di continuare gli studi dopo le scuole medie, grazie a speciali borse di studio al merito che permetteranno di acquistare libri di testo e materiale didattico e sostenere i costi del percorso scolastico.

La campagna è accompagnata dal claim “Solo insieme siamo il Palermo”, con un visual che vuole celebrare l’unione perfetta tra la squadra e i suoi tifosi: in primo piano di spalle un “Brunori” che è contemporaneamente un tifoso sugli spalti con la maglia del capitano e il giocatore in campo con i suoi compagni, in un Barbera colmo di colori rosanero: solo lottando insieme allo stadio, gli obiettivi potranno essere raggiunti.

Tutti i dettagli su prezzi, tempi e modalità d’acquisto nella nuova sezione Campagna Abbonamenti 2023-2024.

