Crollo del Palermo al Barbera, il Südtirol di misura: 0-1

Pesante sconfitta per il Palermo in chiave salvezza.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/10/2022 - 19:01:09 Letto 782 volte

Pesante sconfitta per il Palermo in chiave salvezza: è il Sudtirol a vincere 1-0 il match del Renzo Barbera. Ospiti che decidono il match al 20': pasticcio di Pigliacelli che rinvia di piede sulla schiena di Odogwu, la palla si impenna e finisce in porta. Siciliani che vanno ad un passo dal pari al 43' con Brunori, che tira fuori da ottima posizione. Pronti-via nel secondo tempo ed Elia viene messo a terra in area da Berra: l'arbitro fischia il rigore ma il Var revoca la decisione. Al 94' è solo il palo a negare il pari al Palermo: è un tiro di Vido da pochi passi a centrare il legno alla destra di Poluzzi.

IL TABELLINO

PALERMO (4-2-3-1): Pigliacelli; Buttaro (46' Sala), Nedelcearu, Marconi (69' Valente), Mateju; Segre, Stulac (46' Damiani); Elia (83' Vido), Floriano (46' Soleri), Di Mariano; Brunori. A disp.: Massolo, Pierozzi, Devetak, Lancini, Gomes, Broh, Saric. All. Corini.

SUDTIROL (3-5-2): Poluzzi; Berra (53' D'Orazio), Zaro, Masiello; De Col, Balardinelli (64' Carretta), Tait, Pompetti (53' Schiavone), Casiraghi (46' Rover); Odogwu, Mazzocchi (83' Curto). A disp.: Iacobucci, Dregan, Barison, Davì, Kofler, Crociata, Capone. All. Bisoli.

ARBITRO: Paterna di Teramo (Schirru-Niedda).

IV UOMO: Gigliotti di Cosenza.

VAR-AVAR: Serra-Pagliardini.

MARCATORI: 20' Odogwu

Ammoniti: Masiello, Tait, Berra, Carretta, D'Orazio (S), Buttaro, Di Mariano, Marconi, Vido (P)

Fonte: Tuttosport

Fonte Immagine: Dazn

