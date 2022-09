Europei Basket

Europei Basket 2022, Italia ai quarti: battuta la Serbia 94-86

L'Italia batte la Serbia 94-86 negli ottavi di finale degli Europei di basket 2022 e si qualifica per i quarti con una straordinaria impresa.

Pubblicata il: 12/09/2022

L'Italia batte la Serbia 94-86 negli ottavi di finale degli Europei di basket 2022 e si qualifica per i quarti con una straordinaria impresa. Gli azzurri del ct Pozzecco inseguono dall'inizio (20-28 dopo il primo quarto) e restano agganciati alla partita all'intervallo (45-51). Nel secondo tempo l'Italia ribalta la situazione. Gli azzurri ricuciono il gap nel terzo periodo (21-17) e mettono la freccia nella quarta e ultima frazione con un mortifero parziale di 16-2 volando sull'82-70.

La Serbia prova ad aggrapparsi al talento di Jokic (32 punti), ma non riesce a risalire la china. L'Italia compie un capolavoro con i 22 punti di Spissu, i 21 di Melli, i 19 di Fontecchio e i 16 di Polonara. Pozzecco espulso al 25' dopo aver ricevuto dagli arbitri due falli tecnici per proteste a fine partita ha esultato in ginocchio. I serbi erano reduci da 5 vittorie consecutive nel girone di Praga, ma hanno trovato una super Italia capace di superare i propri limiti. Mercoledì c’è la sfida con la Francia nei quarti.

