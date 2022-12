Qatar 2022

Finale per il terzo posto Mondiali Qatar 2022, oggi 17 dicembre si gioca Croazia-Marocco

Oggi ai Mondiali di calcio di Qatar 2022 si gioca Croazia-Marocco.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/12/2022 - 11:33:49 Letto 766 volte

Il Marocco sogna di salire sul podio ai Mondiali sfidando i vice-campioni uscenti della Croazia.

L'appuntamento è per oggi sabato 17 dicembre alle ore 16.00, sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1. Sarà possibile vedere il match anche in diretta streaming su Rai Play oppure sul sito Rainews.it.

Si preannuncia un incontro particolarmente avvincente, vibrante ed equilibrato, aperto a ogni risultato e che regalera grandi emozioni a tutti gli appassionati.

Probabili formazioni

Croazia (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Lovren, Sutalo, Sosa; Modric, Jakic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic. CT: Dalic.

Marocco (4-3-3): Bounou; Hakimi, El Yamiq, Dari, Attiyat-Allah; Ounahi, S. Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. CT: Regragui.

Arbitro: Al Jassim (Qat).

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!