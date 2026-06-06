mercoledì07 ottobre 2026, 00:25
Sport e salute

Giornata Nazionale dello Sport a Palermo: al Centro Sportivo Educativo Paolo Borsellino sport gratuito e screening della salute

Domenica 7 giugno il Centro Sportivo Educativo Paolo Borsellino di Palermo ospiterà la Giornata Nazionale dello Sport del CONI con attività gratuite, discipline sportive per tutte le età e screening sanitari promossi dall'Asp.
di Palermomania.it
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Pubblicata il: 06/06/2026 - 11:14
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Sport

Sport, inclusione, prevenzione e legalità si incontrano al Centro Sportivo Educativo Paolo Borsellino per la Giornata Nazionale dello Sport 2026, l’iniziativa promossa dal CONI che domenica 7 giugno coinvolgerà tutta Italia con eventi dedicati alla promozione dell’attività fisica e del benessere.

La Delegazione CONI Palermo ha scelto il CSE Paolo Borsellino, struttura situata di fronte a via D’Amelio, a pochi passi dal luogo della strage del 1992, per ospitare una mattinata all’insegna dello sport aperta a cittadini, famiglie e giovani.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per diffondere i valori dello sport, dell’inclusione e della legalità attraverso attività pratiche, dimostrazioni e momenti di aggregazione sociale.

Dalle ore 9 alle 14 saranno protagoniste ben quindici discipline sportive. I partecipanti potranno assistere a esibizioni e prendere parte gratuitamente alle attività organizzate dalle federazioni e dalle associazioni sportive coinvolte.

Tra gli sport presenti figurano pallavolo, calcio, basket, bocce, hockey su prato, cricket, vela, ciclismo, ginnastica ritmica, motociclismo, pickleball, tiro con l’arco, balli sportivi e scacchi.

Accanto alle attività sportive, ampio spazio sarà dedicato alla prevenzione sanitaria grazie alla partecipazione dell’Asp di Palermo, che metterà a disposizione screening e servizi gratuiti rivolti a diverse fasce d’età.

I bambini, accompagnati dai genitori, potranno effettuare controlli visivi e screening logopedici. Per le donne tra i 25 e i 64 anni sarà possibile prenotare Pap Test e HPV Test, mentre per la fascia d’età compresa tra i 50 e i 69 anni saranno disponibili prenotazioni per mammografie e la distribuzione del Soft Test per la prevenzione del tumore del colon-retto.

L’offerta sarà completata da sportelli informativi e amministrativi dedicati ai servizi sanitari territoriali.

Alle 10.30 sono previsti i saluti istituzionali alla presenza del sindaco di Palermo Roberto Lagalla, dell’assessore allo Sport Alessandro Anello, del delegato CONI Palermo Fabio Gioia, del direttore generale dell’Asp Palermo Alberto Firenze e del presidente dell’Istituto dei Ciechi Tommaso Di Gesaro.

Le attività si svolgeranno nel nuovo campo sportivo e nell’area verde del complesso dell’Istituto dei Ciechi Florio Salamone, dove l’omonima ASD gestisce insieme a Vivi Sano una delle principali realtà sportive paralimpiche della città.

L’evento conferma il ruolo del Centro Sportivo Educativo Paolo Borsellino come punto di riferimento per la promozione dello sport inclusivo e della cultura della salute a Palermo.

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