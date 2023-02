Palermo-Reggina

Il Palermo vola al sesto posto: 2-1 alla Reggina

Palermo al sesto posto, con un punto in più del Parma.

05/02/2023

Più sofferto, perché maturato nel finale, ma meritato il 2-1 del Palermo sulla Reggina, terza, ma al secondo stop nelle ultime due gare. Rosanero in gol col solito Brunori (13° centro) su rigore nella prima parte della gara.

Nella ripresa, l’1-1 di Strelec (palla deviata da Marconi) per gli ospiti e il 2-1 di Soleri per il Palermo, che poi in pieno recupero fallisce un rigore: para Contini sul tiro di Tutino. Reggini in 10 nel finale: doppio giallo a Majer. Palermo al sesto posto, con un punto in più del Parma.

IL TABELLINO

PALERMO: 22 Pigliacelli, 3 Sala, 8 Segre (dal 46′ Verre), 9 Brunori (cap.; dal 77′ Soleri), 10 Di Mariano (dal 77′ Tutino), 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 21 Damiani (dal 63′ Broh), 28 Saric, 30 Valente (dall’84’ Graves), 37 Mateju. A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 2 Jensen, 4 Orihuela, 7 Tutino, 14 Broh, 25 Buttaro, 26 Verre, 27 Soleri, 31 Aurelio. Allenatore: Corini.

REGGINA: 1 Contini, 3 Cionek, 7 Menez (dal 60′ Strelec), 8 Crisetig, 17 Di Chiara, 27 Pierozzi (dall’86’ Bouah), 28 Gagliolo, 31 Canotto (dal 60′ Cicerelli), 37 Majer, 94 Liotti, 99 Rivas (dall’83’ Gori). A disposizione: 12 Aglietti, 22 Colombi, 6 Loiacono, 9 Gori, 11 Cicerelli, 13 Bouah, 19 Strelec, 24 Terranova, 25 Lombardi, 38 Bondo. Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Daniele Minelli (Varese). Assistenti: Marco Scatragli (Arezzo) e Marco Trinchieri (Milano). Quarto Ufficiale: Kevin Bonacina (Bergamo). VAR: Daniele Doveri (Roma 1) AVAR: Giovanni Baccini (Conegliano).

MARCATORI: Brunori (47′), Strelec (76′), Soleri (81′).

NOTE: Ammoniti: Verre, Rivas, Soleri, Bouah, Gagliolo, Sala. Espulsi: Majer (doppia ammonizione).



