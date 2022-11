Minibasket

Minibasket a Palermo, Figuccia: ''Vedere in campo oltre 500 atleti in erba accende il cuore''

Al Palacus centinaia di piccoli atleti si sono cimentati in mini partite di pallacanestro.

Pubblicata il: 21/11/2022

L’assessore allo Sport, Turismo e Politiche giovanili del Comune di Palermo, Sabrina Figuccia, ha presenziato ieri, al Palacus, alla manifestazione organizzata dalla Federbasket - in collaborazione con il Cus Palermo e la partecipazione delle società cestistiche palermitane - durante la quale centinaia di piccoli atleti si sono cimentati in mini partite di pallacanestro.



«E’ stato un vero e proprio tuffo al cuore, ieri, vedere centinaia di piccoli cestisti dare vita a mini partite sul parquet del Palacus – ha commentato Figuccia - un segnale concreto che lo sport è aggregazione, solidarietà e, perché no, allegria, dove il risultato era soltanto un trascurabile accessorio, considerato che era molto più importante tornare in campo dopo oltre 2 anni di sosta forzata a causa della pandemia.



L’iniziativa della Federbasket e la grande partecipazione delle società palermitane, grazie alla preziosa collaborazione del Cus Palermo, padrone di casa – ha sottolineato l’assessore - dimostrano chiaramente che lo sport di base è il settore basilare per ripartire e dare l’opportunità ai nostri giovani atleti di vivere con gioia la propria disciplina sportiva».



(Nella foto da sinistra: il presidente del Cus Palermo Giovanni Randisi, il responsabile ufficio gare FIP Sicilia Giuseppe Gargagliano, l'assessore Sabrina Figuccia, il presidente regionale FIP Cristina Correnti, il delegato FIP Palermo Francesca Elice, Fausto Chirizzi dell'Ufficio Gare, il vicepresidente regionale Fip Sicilia Mario Conte)

