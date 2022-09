Ungheria-Italia 0-2

Nations League, Ungheria-Italia 0-2: gli azzurri si qualificano alla Final Four

Grazie a questa vittoria gli azzurri si qualificano alla Final Four di Nations League.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/09/2022 - 23:21:12 Letto 749 volte

L'Italia batte 2-0 l'Ungheria in un match valido per la sesta e ultima giornata del gruppo 3 di Nations League disputato alla Puskas Arena di Budapest. A decidere la partita i gol di Raspadori al 27' e Dimarco al 52'. Grazie a questa vittoria gli azzurri si qualificano alla Final Four di Nations League, raggiungendo Olanda e Croazia. Domani Portogallo e Spagna si giocheranno il quarto e ultimo posto.

IL TABELLINO

Ungheria (3-4-2-1): Gulacsi 5,5; Lang 6, Orban 6, At. Szalai; Fiola 5,5, Nagy 4,5 (1' st Styles 6,5), Schafer 6, Kerkez 5,5 (12' st Gazdag 6); Nego 6 (30' st Bolla 6), Szoboszlai 6 (40' st Kleinheisler sv); Ad. Szalai 5 (30' st Adam 6).

Ct: Rossi 6

Italia (3-5-2): Donnarumma 7,5; Toloi 6,5, Bonucci 6,5, Acerbi 6 (1' st Bastoni 5,5); Di Lorenzo 6 (45' st Mazzocchi sv), Barella 6,5, Jorginho 6 (28' st Pobega 6), Cristante 6, Dimarco 7,5; Gnonto 6 (20' st Gabbiadini 6), Raspadori 7 (28' st Scamacca 6).

Ct: Mancini 6,5

Arbitro: Bastien

Marcatori: 27' Raspadori (I), 7' st Dimarco (I)

Ammoniti: Acerbi (I), Ad. Szalai (U), Fiola (U)

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: RaiPlay

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!