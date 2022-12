nuoto di fondo

Palermo, Figuccia premia nove giovani talenti protagonisti nei campionati italiani nel nuoto di fondo

Il riconoscimento consegnato stamattina vuole essere un segno di attenzione dell'Amministrazione comunale per chi porta in alto il nome di Palermo e della Sicilia.

«Sono nove le ragazze e i ragazzi che, nella scorsa estate, hanno portato in alto il nome di Palermo e della Sicilia, nel nuoto di fondo, conquistando primati e medaglie nei campionati italiani. E stamattina è stato un vero onore premiarli a Sala delle Lapidi».

Lo afferma Sabrina Figuccia, assessore allo Sport, Turismo e Politiche giovanili del Comune di Palermo, che prosegue: «Sono Emilia Rappa, Vittoria Scalia, Greta Ginestra, Andrea Badagliacco e Gabriel Cutrupi nel Trofeo delle Regioni, Federica Sirchia terza classificata italiani nei 2500 metri), Giuseppe Di Piazza (secondo classificato nella 10 km), Giovanni Lauricella (terzo classificato nei 2500 metri) e Tiziano Tripodi (primo classificato nei 2500 e 5000 e nella 10 km. Tutti fanno parte della polisportiva “Mimmo Ferrito”, presieduta da Maurizio Lombardo e sono allenati da Vincenzo Raia e Tony Trippodo, espressione della parte migliore dello sport palermitano, dove i successi, anche a livello nazionale e internazionale, si conquistano grazie ai grandi sacrifici che questi ragazzi, insieme con i tecnici e le proprie famiglie, fanno ogni giorno in allenamento. E il riconoscimento consegnato stamattina vuole essere un segno di attenzione dell’Amministrazione comunale per chi porta in alto il nome di Palermo e della Sicilia».

