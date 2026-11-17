Eccellenze sportive

Palermo Premia lo Sport 2026, il 21 dicembre al Politeama la festa dei campioni: candidature aperte alle Federazioni

Torna al Teatro Politeama Garibaldi la manifestazione dedicata agli atleti, ai tecnici e alle società sportive che si sono distinti nel 2026. L'assessore Alessandro Anello invita le Federazioni a trasmettere con urgenza le candidature ai delegati provinciali di CONI e CIP.

Il Teatro Politeama Garibaldi di Palermo tornerà a ospitare “Palermo Premia lo Sport”, la manifestazione dedicata alle eccellenze sportive del territorio. L'edizione 2026 si svolgerà lunedì 21 dicembre, alle ore 18, con una cerimonia che celebrerà gli atleti, i tecnici, le squadre e le società protagonisti di importanti successi nazionali e internazionali.

L'iniziativa è promossa dall'Assessorato allo Sport del Comune di Palermo, in collaborazione con la Città Metropolitana, per valorizzare i risultati raggiunti nel corso dell'anno dagli sportivi del capoluogo e della provincia.

Il riconoscimento sarà riservato a chi ha conquistato titoli italiani, europei, mondiali o medaglie d'oro nelle rispettive discipline, dando spazio sia agli sport più popolari sia a quelli meno conosciuti.

Alessandro Anello: ''Palermo ringrazia chi porta in alto il suo nome''

A sottolineare il significato della manifestazione è l'assessore comunale allo Sport Alessandro Anello, che ricorda le origini dell'iniziativa.

«È una manifestazione che ho voluto istituire nel 2007, quando ricoprivo per la prima volta l’incarico di assessore comunale allo Sport, e che ho riproposto perché costituisce un appuntamento irrinunciabile per la nostra città», dichiara Anello.

«È il modo con cui Palermo ringrazia pubblicamente quanti, attraverso le loro imprese sportive, ne portano in alto il nome in Italia e nel mondo. Un riconoscimento ai loro risultati, ma anche all’impegno e ai sacrifici che ci sono dietro ogni successo», aggiunge l'assessore.

La cerimonia intende dunque rendere omaggio non soltanto ai traguardi agonistici, ma anche al lavoro di preparazione e alla dedizione che accompagnano i risultati sportivi.

Candidature urgenti: l'appello alle Federazioni sportive

In vista della definizione del programma, gli organizzatori rivolgono un appello alle Federazioni sportive, chiamate a segnalare tempestivamente i nominativi dei possibili premiati.

Le candidature devono essere trasmesse ai delegati provinciali del CONI e del CIP di Palermo e possono riguardare atleti, tecnici e società i cui atleti o squadre abbiano conquistato medaglie d'oro oppure vinto campionati nazionali o internazionali nel 2026.

Non saranno prese in considerazione altre tipologie di competizioni o riconoscimenti.

Ogni segnalazione dovrà essere accompagnata da una sintesi dei risultati sportivi conseguiti nel 2026, necessaria per consentire al Comitato Organizzatore di valutare le candidature e procedere alla selezione.

Le Federazioni che non hanno ancora inviato le proprie proposte sono invitate a provvedere con la massima urgenza, per permettere il completamento della selezione e garantire la rappresentanza delle diverse discipline sportive.

Palermo Premia lo Sport 2026: ingresso gratuito al Politeama

L'appuntamento è fissato per lunedì 21 dicembre 2026, alle ore 18, al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo.

L'ingresso sarà gratuito, nei limiti della capienza dei posti a sedere disponibili.

La manifestazione è organizzata da VM Agency Group e Motus Media, con l'agenzia di stampa Italpress nel ruolo di media partner.