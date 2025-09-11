CERCA:
Palermo ricorda Melvin: al Velodromo Borsellino l'11ª edizione del Memorial Fair Play

Domenica al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo si terrà l'11ª edizione del ''Memorial Melvin Bitrayya Fair Play'', torneo di calcio che rinnova il ricordo del giovane universitario scomparso tragicamente nel 2014.
Palermo non dimentica. Domenica prossima il Velodromo Paolo Borsellino ospiterà l’11ª edizione del Memorial Melvin Bitrayya Fair Play, un torneo di calcio che da oltre dieci anni unisce sport, memoria e comunità.

Melvin Bitrayya era un giovane studente universitario di Giurisprudenza, con il sogno di diventare avvocato. La sua vita si è interrotta tragicamente il 1° marzo 2014, a soli 20 anni, a causa di un colpo partito accidentalmente al Poligono del Tiro a Segno Nazionale di via Nave. La città di Palermo continua a ricordarlo ogni anno attraverso uno degli sport che lui amava di più: il calcio.

Quest’anno il Memorial vedrà sfidarsi in un triangolare all’insegna del fair play le squadre della Karol Strutture Sanitarie, dell’OPI Infermieristica Palermo e una selezione dei medici della Rianimazione dell’Ospedale Villa Sofia. Professionisti che ogni giorno dedicano la vita alla cura delle persone, e che per un giorno scenderanno in campo per celebrare la memoria di Melvin.

«A nome mio e di tutta la mia famiglia – ha dichiarato Rajendra Bitrayya, padre di Melvin – ringrazio di cuore tutti coloro che rendono possibile questo evento, in particolare Marco Zummo, Antonio Amato e Antonio Lo Iacono, che con generosità mantengono vivo il ricordo di mio figlio».

Melvin, nato e cresciuto a Palermo, era un ragazzo solare e pieno di entusiasmo, figlio di Rajendra, già consigliere della Consulta delle Culture del Comune di Palermo. Il Memorial, giunto all’undicesima edizione, non è solo un torneo, ma un abbraccio collettivo: un modo per trasformare il dolore in speranza, ricordando con amore e attraverso lo sport la vita spezzata troppo presto di un giovane che continua a vivere nei cuori di chi lo ha conosciuto.

Il fischio d’inizio è fissato per le ore 9:00 ogni azione in campo sarà un tributo silenzioso a Melvin, tra memoria e sportività.

