Memorial Melvil Bitrayya Fair Play

Palermo, successo per il ''Memorial Melvil Bitrayya Fair Play'': sport e solidarietà al Velodromo Borsellino

Al Velodromo ''Paolo Borsellino'' si è svolto il Memorial Melvil Bitrayya Fair Play, torneo di calcio tra medici, infermieri e operatori sanitari in ricordo del giovane Melvil, scomparso a soli 20 anni.

Comune di Palermo

Grande partecipazione al “Memorial Melvil Bitrayya Fair Play”, svoltosi domenica scorsa al Velodromo “Paolo Borsellino” di Palermo, alla presenza del sindaco Roberto Lagalla.

L’iniziativa, fortemente voluta per ricordare Melvil Bitrayya, giovane palermitano di origini mauriziane scomparso a soli 20 anni nel 2014 in un incidente stradale mentre frequentava il terzo anno di giurisprudenza, ha rappresentato un importante momento di integrazione, solidarietà e memoria.

In campo si sono affrontate tre squadre composte dagli infermieri dell’Opi, dai medici della Prima rianimazione dell’ospedale Villa Sofia e dagli operatori delle strutture sanitarie Karol.

«Il Memorial – ha dichiarato Sabrina Figuccia, capogruppo della Lega al Consiglio comunale di Palermo e presidente della Terza Commissione – è stato un evento che unisce sport, ricordo e impegno civile, testimoniando l’importanza della solidarietà e della partecipazione dei giovani alla vita sociale e culturale della città».

La mattinata si è conclusa in un clima di amicizia, fair play e condivisione, confermando lo sport come strumento di coesione sociale e di valorizzazione della memoria di chi, come Melvil, ha lasciato un segno profondo nella comunità palermitana.