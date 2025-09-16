CERCA:
venerdì10 ottobre 2025, 04:29
CERCA:
Memorial Melvil Bitrayya Fair Play

Palermo, successo per il ''Memorial Melvil Bitrayya Fair Play'': sport e solidarietà al Velodromo Borsellino

Al Velodromo ''Paolo Borsellino'' si è svolto il Memorial Melvil Bitrayya Fair Play, torneo di calcio tra medici, infermieri e operatori sanitari in ricordo del giovane Melvil, scomparso a soli 20 anni.
di Palermomania.it
|
Pubblicata il: 16/09/2025 - 13:04
|
Sport
Comune di Palermo

Grande partecipazione al “Memorial Melvil Bitrayya Fair Play”, svoltosi domenica scorsa al Velodromo “Paolo Borsellino” di Palermo, alla presenza del sindaco Roberto Lagalla.

L’iniziativa, fortemente voluta per ricordare Melvil Bitrayya, giovane palermitano di origini mauriziane scomparso a soli 20 anni nel 2014 in un incidente stradale mentre frequentava il terzo anno di giurisprudenza, ha rappresentato un importante momento di integrazione, solidarietà e memoria.

In campo si sono affrontate tre squadre composte dagli infermieri dell’Opi, dai medici della Prima rianimazione dell’ospedale Villa Sofia e dagli operatori delle strutture sanitarie Karol.

«Il Memorial – ha dichiarato Sabrina Figuccia, capogruppo della Lega al Consiglio comunale di Palermo e presidente della Terza Commissione – è stato un evento che unisce sport, ricordo e impegno civile, testimoniando l’importanza della solidarietà e della partecipazione dei giovani alla vita sociale e culturale della città».

La mattinata si è conclusa in un clima di amicizia, fair play e condivisione, confermando lo sport come strumento di coesione sociale e di valorizzazione della memoria di chi, come Melvil, ha lasciato un segno profondo nella comunità palermitana.

Letto: 719 volte
Fonte: Comune di Palermo
  Memorial Melvil Bitrayya Palermo 2025torneo calcio solidarietàVelodromo Borsellinosport integrazione Palermoevento in ricordo Melvil BitrayyaMelvil BitrayyaSabrina FigucciaPalermo

Leggi anche

Coppa degli Assi
Palermo ospita la 40° edizione della ''Coppa degli Assi'' al campo ostacoli La Favorita
Memorial Melvin Bitrayya Fair Play
Palermo ricorda Melvin: al Velodromo Borsellino l'11ª edizione del Memorial Fair Play
Villaggio dello Sport
Palermo celebra gli 80 anni del CSI Sicilia: 250 giovani al Villaggio dello Sport nel sagrato della Cattedrale
Miriam Sylla
Palermo, i consiglieri M5S chiedono la cittadinanza onoraria per Miriam Sylla
ordinanza Palermo-Manchester City
Palermo-Manchester City, superalcolici vietati solo per asporto: modificata ordinanza per la movida
Palermo-Manchester City
Palermo-Manchester City, ordinanza SUAP: vietata la vendita di alcolici e bevande in vetro per motivi di sicurezza
piazzetta Totò Schillaci
Piazzetta Totò Schillaci, Figuccia: ''Palermo rende omaggio a un simbolo di riscatto e orgoglio''
piazzetta Totò Schillaci
Palermo intitola una piazzetta a Totò Schillaci, Lagalla e Cannella: ''Simbolo di riscatto e orgoglio sportivo''
Articoli più letti
  • Oggi
  • Settimana
  • Mese

Nessuna news presente oggi!

scioperi
Servizi ambientali, la Fit Cisl Sicilia conferma lo sciopero del 17 ottobre: ''Trattativa per il rinnovo del contratto inaccettabile''
Good Bikers Fest
Good Bikers Fest 2025, a Mondello altre 1500 motociclisti per dire ''No alla violenza sulle donne''
fiume Oreto
Rifiuti lungo il fiume Oreto, la Commissione Mare e Coste chiede la bonifica immediata
via Maqueda
Crollo in via Maqueda, sei negozi chiusi: CNA Palermo chiede interventi urgenti
Sciopero generale
Sciopero generale Cgil a Palermo, Ridulfo: ''Il dovere di essere tutti attivisti come i volontari sulle barche e di scendere in piazza in difesa di Flotilla e per Gaza''
Festa dei Nonni
Festa dei Nonni 2025: origini, significato e idee per sorprendere i nonni il 2 ottobre
scioperi
Servizi ambientali, la Fit Cisl Sicilia conferma lo sciopero del 17 ottobre: ''Trattativa per il rinnovo del contratto inaccettabile''
Bonus Sociale Idrico
Amap: accordo con Poste Italiane per il Bonus Sociale Idrico anche agli utenti condominiali

In Primo Piano

fiume Oreto
fiume Oreto
Rifiuti lungo il fiume Oreto, la Commissione Mare e Coste chiede la bonifica immediata
Rifiuti
Rifiuti
Rifiuti abbandonati da oltre 10 giorni in via Serradifalco: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
degrado
degrado
Fermata Amat ''Villa Tasca'' nel degrado: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato in via Tevere: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente per la sicurezza dei pedoni

La parola alla città

Rifiuti
Rifiuti
Rifiuti abbandonati da oltre 10 giorni in via Serradifalco: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
degrado
degrado
Fermata Amat ''Villa Tasca'' nel degrado: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato
Marciapiede sprofondato in via Tevere: Comitati Civici Palermo chiedono intervento urgente per la sicurezza dei pedoni

Appuntamenti

October Books and Events
October Books and Events
Gangi celebra l''October Books and Events'': un mese tra libri, arte e cultura
Artigianato in teatro
Artigianato in teatro
''Artigianato in teatro'': al Cineteatro Colosseum di Palermo due giornate dedicate a cultura, creatività e solidarietà
Teatro
Teatro
Palermo, al via la nuova stagione teatrale ''Scenari Apparte'' al Teatro Apparte: si parte con ''Lu curtigghiu di li raunisi''

Opinioni a confronto

Giunta Lagalla
Giunta Lagalla
Il fallimento della giunta Lagalla: Aldo Penna solleva dubbi sui ritardi dei progetti ''bandiera'' e sulle emergenze cittadine
di Aldo Penna
ripartenza di settembre
ripartenza di settembre
Fine vacanze e ripartenza di settembre: l'Italia riparte tra scuola, lavoro e nuove sfide economiche
di Palermomania.it
sanità digitale Sicilia
sanità digitale Sicilia
Il ticket sanitario si può pagare online, ma la ricetta va ancora timbrata: in Sicilia la digitalizzazione è solo sulla carta
di Palermomania.it
suicidio assistito
suicidio assistito
Don Aldo Buonaiuto: ''Durante l'Anno Santo dedicato alla speranza, in Italia qualcuno pensa a come spegnere la vita''
di Don Aldo Buonaiuto